En Slovaquie, le poison de la désinformation

Les informations distordues, ou les discours mensongers, instillent un climat de défiance dans le pays. Mais certains acteurs tentent de lutter contre ce phénomènes, et l'enjeu reste majeur à l'approche des élections européennes.

Dans les heures qui ont suivi la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque Robert Fico, le 15 mai 2024, des fake news et des théories du complot ont commencé à circuler en ligne. Certaines de ces spéculations tentaient de relier le tireur présumé, Juraj Cintula, un écrivain de 71 ans qui se décrit comme tel, au principal parti d'opposition slovaque.

Ce type de désinformation n'est guère surprenant. En avril dernier, Euronews s'est rendue à Bratislava pour rendre compte de l'ampleur de la désinformation en Slovaquie, à travers l'expérience et les points de vue de journalistes, de chercheurs, de fact checkers et d'enseignants qui combattent ces discours mensongers et leurs conséquences dévastatrices sur la cohésion sociale et la stabilité politique dans le pays.

La désinformation - que l'on peut définir comme de fausses informations diffusées délibérément et souvent secrètement afin d'influencer l'opinion publique ou d'obscurcir la vérité - a pris de l'ampleur en Slovaquie depuis l'annexion de la Crimée et le conflit dans l'est de l'Ukraine, alimentée principalement par des agents russes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Slovaquie qui cherchent à influencer l'opinion publique.

L'invasion de l'Ukraine en 2022 et le fait que des personnalités politiques relaient des discours trompeurs ont encore exacerbé la propagation de la désinformation dans le pays, au point qu'il existe aujourd'hui des milliers de médias, de pages Facebook et de chaînes de télégrammes qui reprennent la propagande de Moscou ou propagent simplement des mensonges.

Comme le souligne Veronika Frankovská, une fact checker slovaque : "Il ne s'agit pas de faire croire aux gens une certaine histoire, mais simplement d'éroder leur confiance dans ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient et ce qu'ils peuvent voir autour d'eux, pour savoir si c'est vrai ou si tout est un peu douteux. Et on ne peut faire confiance à personne". Alors que l'Europe se prépare aux élections européennes de juin, l'expérience de la Slovaquie constitue un avertissement sévère sur les dangers de la désinformation. Giovanni Zagni, qui dirige un groupe de travail sur les élections européennes pour l'Observatoire européen des médias numériques (EDMO), déclare : "À l'approche des élections européennes, nous observons quelques grandes tendances et discours de désinformation. L'une d'entre elles concerne le processus électoral. Ensuite, il y a, par exemple, la question du climat. Et enfin, la question de l'immigration".

Selon les experts, il est essentiel de comprendre à l'avance les tendances en matière de désinformation et d'informer le public sur l'écosystème des médias pour éviter que le discours politique ne soit détourné par de faux récits. Surtout à l'heure où l'intelligence artificielle et les entreprises de médias sociaux sont de plus en plus présentes dans notre espace d'information quotidien.