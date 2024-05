Quatre personnes blessées lors d'une attaque au couteau dans le métro de Lyon

Par Euronews avec AP

L'agression a eu lieu dimanche en début d'après-midi, selon la préfecture du Rhône. Des passagers avaient auparavant signalé le comportement erratique d'un individu armé d'un couteau.

Un Marocain de 27 ans sous OQTF depuis 2022 a été arrêté et placé en garde à vue à la suite d'une attaque au couteau qui a blessé quatre personnes dans le métro de Lyon dimanche après-midi.

"Un individu armé d'un couteau a blessé quatre personnes dans le métro de Lyon entre les stations Debourg et Place Jean-Jaurès", a déclaré le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, aux médias locaux.

Le suspect, jusqu'alors inconnu des services de police, a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes psychiatriques et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis 2022, a indiqué Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfète du Rhône, à BFMTV.

"Deux victimes sont dans un état critique, une est blessée modérément et une autre est légèrement blessée", précise un communiqué de la préfecture.

"Plusieurs témoins traumatisés ont bénéficié d'un soutien psychologique", ajoute le communiqué.

Le suspect aurait été placé en garde à vue, les investigations étant confiées à la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Lyon.

Selon une source policière, deux des blessés ont été poignardés à l'abdomen et un autre au bras. Les pompiers ont indiqué que deux victimes ont été soignées dans le métro dans un état critique.

La principale victime, qui a subi les blessures les plus graves, est un mineur isolé de 17 ans originaire de Guinée, selon une source policière.

"La Ville de Lyon condamne cet acte particulièrement grave", a déclaré Mohamed Chihi, adjoint au maire chargé de la sécurité, sur X.

Fabienne Buccio a exprimé son "soutien" aux victimes et à leurs familles, remercié les "personnels de la direction interdépartementale de la police nationale pour l'interpellation rapide du suspect", et salué l'intervention des pompiers et du SAMU.