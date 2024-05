Au moins quatre morts dans des inondations en Arménie

Les habitants d'une région du nord de l'Arménie commencent à évaluer les dégâts causés par les inondations les plus importantes depuis des décennies.

PUBLICITÉ

Au moins quatre personnes sont mortes et des villes et villages ont été coupés du monde, suite à l'effondrement de ponts et à l'inondation d'autoroutes causés par des pluies torrentielles qui ont fait déborder de nombreux cours d'eau.

Les crues soudaines ont également perturbé le passage de la principale frontière entre l'Arménie et la Géorgie, et suspendu les services ferroviaires entre les deux pays.

Voilà déjà deux jours que cette situation météorologique exceptionnelle paralyse une grande partie du nord du pays, obligeant près de 300 personnes à fuir leurs domiciles.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré au cours du weekend plusieurs villes et villages des régions touchées comme "zone de désastre" (équivalent de l'état de catastrophe naturelle en France) et a appelé à l'aide la communauté internationale.

La Russie a annoncer envoyer des troupes pour aider à lutter contre les conséquences de ces inondations.