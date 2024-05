"Tremblement de terre Taylor" : ses concerts ont provoqué des ondes sismiques à Lisbonne

Par Euronews

Pour ses débuts au Portugal, Taylor Swift a donné deux concerts à l'Estádio da Luz, qui ont provoqué des ondes sismiques. Lors du concert du samedi 26 mai, la chanson "Shake it Off" a eu une activité de 0,82 sur l'échelle de Richter, enregistrée dans neuf stations sismiques de la capitale.

L'Estádio da Luz a été l'épicentre d'un "Swift Quake" qui a secoué le sol portugais pour la première fois. L'énergie de Taylor Swift et les plus de 120 000 personnes qui ont assisté à ses deux concerts les 24 et 25 mai à Lisbonne ont provoqué une activité sismique.

Les secousses les plus intenses ont été enregistrées lors du concert de samedi pendant la chanson "Shake It Off" : 0,82 sur l'échelle de Richter.

Le single sorti en 2014 sur l'album "1989" est l'un des plus grands succès de la chanteuse et a fait honneur à son nom, mais il n'a pas été le seul à envoyer des ondes de choc dans la capitale portugaise.

"You Belong With Me" a obtenu 0,80, "Love Story" 0,72 et "We Are Never Ever Getting Back Together" 0,61.

Neuf stations sismiques situées à Lisbonne ont détecté les secousses provoquées par la star américaine et les "swifties", nom donné aux fans de Taylor. L'école primaire Professeur Delfim Santos de Laranjeiras, la plus proche de l'Estádio da Luz, a enregistré l'amplitude sismique la plus élevée. En plus de cela, la "Taylor mania" a été ressentie à six kilomètres de la salle, à la station sismique située à côté de l'aéroport de Lisbonne, mais avec moins d'intensité.

"Ce sont des chansons très dansantes et ce qui se passe, c'est que le public danse sur le même rythme, ce qui est intéressant, car lorsque nous analysons les enregistrements des sismomètres, nous voyons des différences entre les différentes chansons, ils dansent différemment selon la chanson", explique Susana Custódio, sismologue et professeur à la faculté des sciences de l'université de Lisbonne, ajoutant que l'impact des concerts a été ressenti "dans toute la ville de Lisbonne".

Les tremblements de terre Swift

L'enthousiasme des fans de Taylor Swift avait déjà secoué les États-Unis l'année dernière, mais cette fois avec plus d'intensité.

Deux concerts au Lumen Field de Seattle ont connu une activité sismique équivalente à un tremblement de terre de magnitude 2,3. La secousse a été deux fois plus forte que le "Best Quake", nom donné au tremblement de terre survenu dans le même stade en 2011, lorsque les supporters du club de football des Seahawks de Seattle avaient fêté l'événement.

Les ondes sismiques d'un concert peuvent durer plusieurs minutes, contrairement à celles d'un tremblement de terre, qui ne sont ressenties que pendant quelques secondes.

Les tremblements de terre se produisent lorsque d'immenses plaques de la croûte terrestre, appelées plaques tectoniques, se déplacent. Ces mouvements modifient le sol de façon permanente, tandis que les secousses résultant des mouvements de foule ne déforment généralement pas la Terre.