Grammy 2024 : Taylor Swift rafle la mise et annonce un nouvel album

Taylor Swift s'est vue remettre plusieurs récompenses dimanche soir, dont l'une remise en main propre par Céline Dion, dont c'était la première apparition depuis l'annonce de sa maladie.

A Los Angeles, ce dimanche soir, Taylor Swift a battu un record lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards. La pop stard est devenue la première artiste à remporter un quatrième Grammy pour l'album de l'année, avec "Midnights".

Taylor Swift au gala des Grammy. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Elle a également remporté le prix du meilleur album pop. Lorsqu'elle a reçu le prix, remis par Céline Dion dont c'était l'une de ses premières apparitions depuis l'annonce de sa maladie, Taylor Swift en a profité pour annoncé qu'un nouvel album sortira le 19 avril. Il s'appelle "The Tortured Poets Department".

Une autre des plus grandes récompenses de la soirée, celle du disque de l'année, a été décernée à Miley Cyrus pour "Flowers", son deuxième Grammy.

Miley Cyrus au gala des Grammy. Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Billie Eilish a, quant à elle, remporté le prix de la chanson de l'année pour avoir écrit le tube "Barbie", "What Was I Made For ?" Elle a remercié la réalisatrice Greta Gerwig pour avoir "réalisé le meilleur film de l'année".

Billie Eilish au gala des Grammy. Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP

Karol G est également entrée dans l'histoire des Grammy en devenant la première artiste féminine à remporter le prix du meilleur album de musique urbaine pour son disque à succès "Mañana Será Bonito".

Karol G au gala des Grammy. Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

A noter aussi le meilleur album folk de l'année : il a été attribué à Joni Mitchell, qui a joué le moment le plus émouvant de la soirée, lors de sa première prestation à ce gala. C'était son dixième Grammy.