Trois élections se préparent en Belgique

Par euronews

Le 9 juin prochain, les électeurs votent pour le parlement européen mais aussi pour leurs assemblées fédérale et régionales.

En Belgique, on se prépare pour les élections européennes du 9 juin, comme dans la plupart des 27 pays de l’Union.

Mais la logistique est encore plus complexe dans le pays puisque les Belges vont voter pour trois élections ! En plus du parlement européen, ils renouvellent leur parlement fédéral et ceux des régions.

Dans les sondages, les nationalistes flamands sont donnés gagnants des élections fédérales avec le Vlaams Belang (extrême droite), qui pourrait séduire un électeur sur quatre en Flandres.

En Wallonie, la gauche est en tête. Dans un sondage publié par plusieurs médias le 25 mai dernier, le Parti socialiste récolte 25,4 % des intentions de vote, suivi du Mouvement Réformateur (libéraux) avec 20,8 % et du Parti du Travail de Belgique (extrême gauche) avec 16 %.

Les partis francophones se divisent sur l’attitude à adopter par rapport aux nationalistes flamands de la NVA, qui voudraient lancer des négociations pour une nouvelle réforme de l'État belge vers plus de fédéralisme.