Affaire Stormy Daniels : Donald Trump reconnu coupable de toutes les accusations

Donald Trump est devenu jeudi soir le premier ancien président de l’histoire des États-Unis reconnu coupable dans une affaire pénale. Ses avocats annoncent qu'ils feront appel. Le verdict sera connu en juillet.

Accusé d'avoir caché un paiement secret versé à la star du X Stormy Daniels, Donald Trump a été finalement reconnu coupable au terme d'un procès historique.

L'annonce de sa peine annonce aura lieu le 11 juillet et les experts juridiques estiment qu'il sera probablement condamné à une amende.

Sa culpabilité a été immédiatement qualifiée de "honte" par l'ancien président américain.

Donald Trump : "Nous n'avons rien fait de mal.Je suis un homme très innocent, et ce n'est pas grave. Je me bats pour notre pays. Je me bats pour notre Constitution. Notre pays tout entier est en train d'être truqué en ce moment. Cela a été fait. par l’administration Biden dans le but de blesser ou de blesser un opposant, un opposant politique."

Accusé de partialité par les pro-Trump, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré pour sa part que le tribunal n'avait fait que son travail.

Alvin Bragg : "Bien que cet accusé ne ressemble à aucun autre dans l'histoire américaine, nous sommes arrivés à ce procès et finalement aujourd'hui à ce verdict, de la même manière que toutes les autres affaires portées devant les portes de la salle d'audience, en suivant les faits et la loi et en le faisant, sans crainte ni faveur."

Dans le détail, Donald Trump a été reconnu coupable des 34 chefs d'accusation de falsification de dossiers commerciaux dans le cadre d'un stratagème d'argent secret visant à influencer le résultat des élections de 2016.

Il lui était notamment reproché d'avoir dissimulé un paiement versé par son avocat de l'époque à l'ancienne star de cinéma pour adultes pour acheter son silence avant l'élection présidentielle.

Ce procès n'est que l'un des six affaires – quatre pénales et deux civiles – auxquels doit faire face le 45e président des Etats-Unis avant les élections du 5 novembre.

Quelques minutes seulement après l'annonce de la culpabilité de Donald Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden a publié une déclaration affirmant que "personne n’est au-dessus des lois".