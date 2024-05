L'extrême droite gagne du terrain en Europe, mais pourra-t-elle bousculer les équilibres, lors des élections européennes? Reportage en Allemagne et au Portugal, dans ce numéro de Witness.

L'extrême droite se développe dans toute l'Europe et a toutes les cartes en main pour bouleverser l'équilibre politique lors des prochaines élections européennes. Pourquoi ? Qui vote pour elle ? Quel pourrait en être l'impact ? La journaliste Monica Pinna s'est rendue en Allemagne et au Portugal pour découvrir les visages et les programmes de l'AfD et de Chega. Deux partis, deux pays, mais un objectif : changer l'Europe de l'intérieur.

La rhétorique populiste pourrait remporter un certain succès, lors des élections européennes. Les sondages suggèrent que les partis d'extrême droite et les partis ultra-conservateurs pourraient devenir la troisième force du prochain Parlement européen.

L'Allemagne doit élire le plus grand nombre d'eurodéputés, comparé aux autres États membres, soit 96. Le parti d'extrême droite allemand Alternative for Deutschland (AfD) vise l'élection de 20 députés. Y parviendront-ils ? L'AfD reste bien placée dans les sondages d'opinion, malgré plusieurs scandales impliquant ses membres. Le parti a récemment été exclu du groupe d'extrême droite Identité et Démocratie, au Parlement européen, après que son principal candidat a déclaré à un journal italien que les SS n'avaient pas tous été des criminels. Maximilian Krah reste le principal candidat de l'AfD pour les élections européennes. Et voilà le type d'Europe que l'AfD souhaite.

« Nous avons besoin de plus de pouvoir pour les Etats-nations", explique Maximilian Krah, "nous avons besoin de moins de compétences à Bruxelles et de plus de compétitivité. Mais il faut une approche commune en ce qui concerne les accords commerciaux, les douanes et les lignes directrices de la politique étrangère".

Dans l'État de Thuringe, à l'est du pays, l'AfD a de fortes chances de devenir la principale force politique du nouveau Parlement du Land, bien qu'elle soit placée sous surveillance en raison de ses liens avec les néo-nazis. Björn Höcke, leader de l'AfD en Thuringe et principal candidat aux élections nationales, a récemment été condamné à une peine d'amende pour avoir délibérément utilisé un slogan nazi interdit, lors d'un discours de campagne. Il y a cinq ans, un autre tribunal avait jugé qu'il pouvait à juste titre être qualifié de « fasciste ».

Selon les experts du « Projet Thuringe », la démocratie subit des pressions dans toute l'Europe, car les populistes autoritaires tentent de changer les règles de la démocratie de l'intérieur :

« Au niveau de l'État de Thuringe, un ministre-président de l'AfD pourrait abolir le service public de radiodiffusion d'une simple signature. Il pourrait influencer la politique culturelle dans les écoles et fixer des priorités différentes. Il s'agit là d'options formellement légales, mais qui nuisent à l'ensemble de notre démocratie », affirme Friedrich Zillessen, rédacteur en chef du Constitution Blog et du Thuringia Project.

Monica Pinna se rend ensuite au Portugal, où un vote de protestation a propulsé une formation de la droite radicale sur le devant de la scène. Lors des élections générales de mars, le parti d'extrême droite Chega a remporté 50 sièges au Parlement.

Il est devenu la troisième force politique du Portugal. L'ombre de ce résultat a plané sur la marche organisée à Lisbonne pour le 50e anniversaire de la fin de la dictature nationaliste de Salazar.

Monica Pinna a rencontré André Ventura, fondateur et dirigeant de Chega, le même jour au Parlement. Il s'est présenté comme un politicien anti-système visant à réformer la justice, le système économique et le système politique. Il a critiqué la démocratie portugaise actuelle.

« Nous n'avons jamais été, en fait, un pays super démocratique. Chega a été le premier parti, dans toute l'histoire de la démocratie, à réussir à briser le bipartisme », a déclaré André Ventura.

André Ventura a fon dé Chega, qui signifie « Assez ! », en 2019. En seulement cinq ans, son parti est passé de 1,3 % à 18 % des voix, lors des élections générales. Le chef de la coalition de centre-droit, qui a remporté les élections de cette année, a refusé de s'allier à Chega, mais les alliés populistes du parti au sein du groupe Identité et Démocratie du Parlement européen se montrent enthousiastes.

« La meilleure façon de défendre l'Europe n'est pas de démanteler l'Union européenne, mais nous ne pouvons pas laisser l'UE détruire l'identité de tous les pays et définir des choses comme l'immigration, notre politique fiscale, notre politique économique. Ce que nous pouvons manger, ou non".

Malgré les divisions, l'extrême droite européenne semble commencer à s'ancrer. La question se pose alors : les partis radicaux obtiendront-ils un score suffisamment important lors des prochaines élections européennes pour peser sur les politiques et l'élaboration des lois ? Une chose est sûre, le scrutin de juin fera office de test pour la démocratie libérale, et l'Europe telle que nous la connaissons.