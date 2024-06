Afrique du Sud : l'ANC perd sa majorité absolue dans une élection historique

Par Euronews avec AP

Le parti ANC, qui a libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid, perd la majorité absolue qu'il détenait depuis 30 ans lors d'une élection historique.

Le Congrès national africain (ANC) a perdu sa majorité parlementaire lors d'élections historiques qui ont placé l'Afrique du Sud sur une nouvelle voie politique pour la première fois depuis la fin du système d'apartheid, il y a 30 ans.

Avec plus de 99 % des votes dépouillés, l'ANC a obtenu un peu plus de 40 % lors des élections de mercredi, bien loin de la majorité qu'il détenait depuis le célèbre vote interracial de 1994 qui a mis fin à l'apartheid et l'a amené au pouvoir sous Nelson Mandela. Les résultats définitifs doivent encore être officiellement déclarés par la commission électorale indépendante qui a organisé l'élection, mais l'ANC ne peut pas dépasser les 50 %.

Alors que les partis d'opposition ont salué le résultat comme une avancée capitale pour un pays qui lutte contre une pauvreté et des inégalités profondes, l'ANC est resté le plus grand parti, et de loin. Toutefois, il devra probablement chercher un ou plusieurs partenaires de coalition pour rester au gouvernement et réélire le président Cyril Ramaphosa pour un second et dernier mandat. Le Parlement élit le président sud-africain à l'issue des élections nationales.

« Le moyen de sauver l'Afrique du Sud est de briser la majorité de l'ANC et c'est ce que nous avons fait », a déclaré le principal dirigeant de l'opposition, John Steenhuisen.

La voie à suivre promet d'être compliquée pour l'économie la plus avancée d'Afrique, et il n'y a pas encore de coalition sur la table.

Le parti de M. Steenhuisen, l'Alliance démocratique, a obtenu environ 21 % des voix. Le nouveau parti MK de l'ancien président Jacob Zuma, qui s'est retourné contre l'ANC qu'il dirigeait autrefois, est arrivé en troisième position, avec un peu plus de 14 % des voix, pour la première élection à laquelle il participe. Les Combattants pour la liberté économique sont en quatrième position avec un peu plus de 9 %.

Plus de 50 partis ont participé à l'élection, beaucoup d'entre eux avec des parts de voix infimes, mais la DA et le MK semblent être les plus évidents à approcher pour l'ANC, compte tenu de la distance qui le sépare de la majorité. La constitution d'une coalition doit intervenir rapidement, étant donné que le Parlement doit siéger et élire un président dans les 14 jours suivant la proclamation officielle des résultats définitifs de l'élection. Une multitude de négociations vont avoir lieu et elles risquent d'être compliquées.

M. Steenhuisen a déclaré que son parti centriste était ouvert aux discussions. Le parti MK a déclaré que l'une de ses conditions à tout accord était que M. Ramaphosa soit démis de ses fonctions de chef de l'ANC et de président. Cela a souligné la bataille politique féroce entre Zuma, qui a démissionné en tant que président sud-africain sous un nuage d'allégations de corruption en 2018, et Ramaphosa, qui l'a remplacé.