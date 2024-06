Vladimir Poutine attendu en Corée du Nord

Par Euronews

Le président russe se rendra dans le pays mardi, pour une visite de deux jours. Lors de son voyage en Russie en septembre 2023, il avait déjà déclaré que les liens entre la Corée du Nord et Moscou étaient la «priorité numéro un» de son pays.

PUBLICITÉ

En septembre 2023, a eu lieu la rencontre entre Kim Jong-Un et Vladimir Poutine en Russie. Neuf mois plus tard, c’est au tour du président russe de se rendre en Corée du Nord, pour une visite de deux jours mardi et mercredi. Sa dernière visite remonte à juillet 2000.

Ces rencontres sont le signe du rapprochement accru entre Moscou et Pyongyang ces dernières années.

Les deux pays sont sous le coup de sanctions internationales d’ampleur. La Corée du Nord est accusée par les Occidentaux de fournir à la Russie des munitions pour sa guerre en Ukraine.