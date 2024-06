Euro 2024 : l'étonnante Autriche en tête du groupe D devant la France et les Pays-Bas

Tous droits réservés Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Les Polonais fiers d'avoir tenus en échec les Français. - Tous droits réservés Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Les Polonais fiers d'avoir tenus en échec les Français. - Tous droits réservés Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Par euronews avec agences

La France n'a pas réussi à battre la Pologne et a terminé deuxième du groupe devant les Pays-Bas, troisième. Dans le groupe C, l'Angleterre et le Danemark conservent respectivement la première et la deuxième place. La Slovénie est également qualifiée pour les huitièmes de finale.