Joe Biden défend sa candidature malgré sa confusion entre Zelensky et Poutine

Par euronews avec AP

Joe Biden a de nouveau défendu avec force sa candidature à la présidentielle de novembre lors d'une conférence de presse très attendue, mais sa soirée a été gâchée par des erreurs embarrassantes.

Alors que le camp démocrate semble douter quant à sa capacité à se présenter en novembre prochain, le président américain Joe Biden, 81 ans, s'est de nouveau montré combatif, ce mercredi, malgré quelques erreurs embarrassantes, notamment en confondant les noms du président ukrainien Volodymyr Zelensky avec celui du président russe Vladimir Poutine, provoquant des ricanements audibles dans le public.

Plus tard, lors d'une question posée devant un public de télévision, il a qualifié sa vice-présidente Kamala Harris de "vice-président Trump".

Il a rejeté à plusieurs reprises un torrent de questions des journalistes sur sa santé mentale, insistant sur le fait qu'il se présentait pour terminer le travail qu'il avait commencé en 2021 et qu'il en était capable sur la base de son bilan jusqu'à présent.

Joe Biden a semblé plus à l'aise lorsqu'il a fait des commentaires détaillés sur la politique étrangère, au cours desquels il a déclaré qu'il n'avait "aucune bonne raison" de parler à Vladimir Poutine pour le moment.

"Poutine a un problème. Tout d'abord, dans cette guerre qu'il est censé avoir gagnée. Je veux dire, en termes de pourcentage de territoire, ils n'ont pas eu beaucoup de succès", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il était en contact avec le président chinois Xi Jinping pour l'avertir de ne pas offrir de soutien supplémentaire à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

Le président américain a également averti la Chine que si elle travaillait avec la Corée du Nord pour aider à armer la Russie, cela aurait des conséquences économiques.

Peu de temps après sa prestation, un membre éminent du Congrès du Connecticut, Jim Himes, et plus d'une douzaine de démocrates ont néanmoins appelé leur candidat à se retirer de la course.

Les inquiétudes quant à la capacité du président sortant à se présenter sont devenues de plus en plus fortes après un débat raté en juin au cours duquel le président semblait confus et désorienté.

Joe Biden a souligné la présence de ses alliés européens au sommet de l’OTAN tenu à Washington, affirmant qu’il bénéficiait du plein soutien de ses homologues européens.

"Je n'entends pas mes alliés européens venir vers moi et me dire : Joe, ne te présente pas. Ce que je les entends dire, c'est que tu dois gagner. Tu ne peux pas te manifester avec ce type (Donald Trump). Ce serait un désastre", a-t-il déclaré.

Ses alliés sont restés diplomates, évitant les questions sur ses erreurs et faisant généralement l’éloge du président.

Le président français Emmanuel Macron a pris la défense de son homologue, saluant sa "profondeur de champ sur les questions internationales".

"Nous faisons tous des erreurs parfois. Cela m'est arrivé. Cela m'arrivera probablement demain. Je vous demanderais la même indulgence. C'est le genre d'indulgence qu'il faut entre bonnes personnes", a-t-il déclaré.

Indépendamment des défections au sein de son propre parti et de l’examen minutieux des journalistes présents, Joe Biden a maintenu qu’il était "la personne la plus qualifiée pour faire le travail".

Bien qu'il ait répondu aux questions en détail et ait semblé relativement fluide, il n’est pas clair si sa performance suffira à apaiser les inquiétudes concernant son acuité mentale ou à réduire la pression intense exercée sur ses éventuelles dérapages et erreurs.

Lorsqu'on lui a demandé s'il démissionnerait et permettrait à sa vice-présidente de se présenter si elle obtenait de meilleurs résultats dans les sondages, Joe Biden a répondu : "Non, à moins qu'ils ne reviennent et disent que vous ne pouvez pas gagner", a répondu Biden avant d'ajouter, dans un murmure scénique : "Aucun sondage ne dit cela."