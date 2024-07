Les dirigeants du monde entier condamnent la tentative d'assassinat de Donald Trump

Par Euronews avec AP

De l'Australie au Royaume-Uni en passant par la France, l'Italie ou encore l'Ukraine, les dirigeants du monde entier ont condamné la tentative d'assassinat contre l'ancien président américain.

Les dirigeants du monde entier ont exprimé leur inquiétude dimanche après <LINK (une tentative d'assassinat visant l'ancien président américain Donald Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a condamné cette tentative d'assassinat, la qualifiant d'attaque inexcusable contre les valeurs démocratiques que partagent les États-Unis et l'Australie.

"En Australie, comme aux États-Unis, l'essence et le but de nos démocraties est que nous puissions exprimer nos opinions, débattre de nos désaccords et les résoudre pacifiquement", a déclaré M. Albanese à la presse au siège du Parlement australien.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré sur le média social X qu'il était consterné par l'attentat et a souhaité à M. Trump un rétablissement rapide et complet.

"La violence politique n'a pas sa place dans notre société ! Mes pensées vont à toutes les victimes de cet attentat", a-t-il déclaré.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré sur X que l'attaque devait être "fermement répudiée" par tous les défenseurs de la démocratie et du dialogue en politique, qualifiant l'incident d'inacceptable.

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a fait savoir sur X qu'il était choqué par la fusillade et que ses pensées allaient à M. Trump, aux personnes présentes lors de l'événement et à tous les Américains.

"On ne le dira jamais assez : la violence politique n'est jamais acceptable", a-t-il écrit.

Le président égyptien Abdelfattah El Sissi a exprimé son inquiétude et a souligné la condamnation de l'attaque par son pays dans une déclaration.

"Je souhaite que M. Trump se rétablisse rapidement et que les campagnes électorales américaines reprennent dans une atmosphère pacifique et saine, exempte de tout aspect de terrorisme, de violence ou de haine", a-t-il déclaré.

Le palais présidentiel du Salvador a déclaré que le président Nayib Bukele avait condamné "la tentative d'assassinat" de M. Trump.

"La violence n'a pas sa place dans une démocratie", a déclaré le bureau du président dans un communiqué de presse publié sur X.

Le président français Emmanuel Macron a adressé ses vœux de prompt rétablissement à M. Trump. "C'est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain", a-t-il posté sur X.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, s'est dit profondément préoccupé par "l'attaque contre mon ami".

"Il condamne fermement l'incident. La violence n'a pas sa place en politique et dans les démocraties", a-t-il déclaré. "Nos pensées et nos prières vont à la famille du défunt, aux blessés et au peuple américain."

Le président israélien Isaac Herzog a déclaré sur X qu'il condamnait "totalement et sans équivoque" la tentative d'assassinat de M. Trump et lui a souhaité un prompt rétablissement au nom de tout le peuple israélien, ajoutant que leurs pensées allaient aux victimes et à leurs familles.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a souhaité à M. Trump un prompt rétablissement et a déclaré dans un communiqué qu'elle espérait que "les prochains mois de la campagne électorale verront le dialogue et la responsabilité l'emporter sur la haine et la violence".

"Nous devons nous opposer fermement à toute forme de violence qui remet en cause la démocratie. Je prie pour que l'ancien président Trump se rétablisse rapidement", a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida sur X.

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a dénoncé l'attaque sur X et a déclaré que "la violence est irrationnelle et inhumaine."

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré sur X qu'il était consterné par "l'acte hideux" de violence politique. Il a ajouté que le peuple coréen était solidaire des Américains.

Le président taïwanais Lai Ching-te a souhaité à M. Trump un prompt rétablissement et a déclaré que ses pensées et ses prières accompagnaient M. Trump sur X. Il a déclaré que la violence politique, sous quelque forme que ce soit, n'était jamais acceptable "dans nos démocraties" et a présenté ses condoléances aux victimes.

Toujours sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit consterné d'apprendre la nouvelle de la fusillade, affirmant qu'une telle violence n'a aucune justification et n'a sa place nulle part dans le monde. Il a ajouté qu'il était soulagé d'apprendre que M. Trump était sain et sauf.

M. Zelensky a adressé ses vœux de force à tous ceux qui ont été horrifiés par l'événement. "Je souhaite que l'Amérique en ressorte plus forte", a-t-il déclaré.

Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré sur X qu'il était consterné par les "scènes choquantes" et a adressé ses meilleurs vœux à M. Trump et à sa famille.

"La violence politique, sous quelque forme que ce soit, n'a pas sa place dans nos sociétés et mes pensées vont à toutes les victimes de cette attaque", a-t-il déclaré.