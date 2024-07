Trump choisit le sénateur J.D. Vance de l'Ohio comme colistier du Parti républicain

Par euronews avec AP

Âgé de 39 ans, J.D. Vance est devenu l'un des plus fervents défenseurs du programme "Make America Great Again" de l'ancien président, notamment en matière de commerce, de politique étrangère et d'immigration.

Donald Trump a nommé lundi le sénateur J.D. Vance de l'Ohio comme colistier, choisissant un ancien critique qui est devenu un allié loyal et qui est maintenant le premier millénaire à rejoindre le ticket d'un grand parti, à un moment où l'âge avancé des dirigeants politiques américains suscite de vives inquiétudes.

"Après de longues délibérations et réflexions, et compte tenu des immenses talents de nombreuses autres personnes, j'ai décidé que la personne la plus apte à assumer le poste de vice-président des États-Unis est le sénateur J.D. Vance, du grand État de l'Ohio", a déclaré M. Trump dans un message publié sur son réseau social Truth.

Âgé de 39 ans, J.D. Vance s'est fait connaître au niveau national avec la publication en 2016 de ses mémoires, "Hillbilly Elegy". Il a été élu au Sénat en 2022 et est devenu l'un des plus fervents défenseurs du programme "Make America Great Again" de l'ancien président, notamment en matière de commerce, de politique étrangère et d'immigration.

Mais il n'a pas encore fait ses preuves en politique nationale et rejoint le ticket Trump à un moment extraordinaire. La tentative d'assassinat de M. Trump lors d'un rassemblement samedi a ébranlé la campagne, attirant une nouvelle fois l'attention sur la rhétorique politique grossière du pays et renforçant l'importance de ceux qui sont à un battement de cœur de la présidence.

M. Vance a lui-même été critiqué à la suite de la fusillade pour avoir publié sur X un message suggérant que le président Joe Biden était responsable de la violence.

Le postulat central de la campagne de Biden est que le président Donald Trump est un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix. Cette rhétorique a conduit directement à la tentative d'assassinat du président Trump. J.D.Vance sénateur, colistier de D.Trump

Les forces de l'ordre n'ont pas encore précisé les raisons de la fusillade. Toutefois, ce choix ne manquera pas de dynamiser la base loyale de M. Trump.

M. Vance est devenu une figure incontournable du circuit médiatique conservateur et s'oppose fréquemment aux journalistes du Capitole, ce qui l'a aidé à s'imposer comme le type de dirigeant qui pourrait porter le flambeau de M. Trump à l'avenir, à commencer par la prochaine élection présidentielle, en 2028.

Mais ce choix signifie également que deux hommes blancs seront désormais à la tête du Parti républicain, à un moment où M. Trump cherche à s'imposer auprès des électeurs noirs et latinos.