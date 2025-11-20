Le joueur du Toulouse FC Aron Dønnum visé par une enquête pour geste raciste présumé

Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête préliminaire sur un geste raciste présumé qu’aurait effectué le joueur du Toulouse FC Aron Dønnum à l’encontre du milieu havrais Simon Ebonog lors d’un match de Ligue 1.

Dønnum, ailier norvégien, a été mis en cause par l’entraîneur du Havre, Didier Digard, à l’issue du match nul 0-0 du 2 novembre.

Digard a déclaré à la chaîne Ligue 1+ qu’il pensait que Dønnum avait adressé à Ebonog, noir, un geste raciste de la main après une altercation entre les deux joueurs.

Selon les médias, Dønnum a agité sa main devant son nez en regardant Ebonog à la 92e minute, un geste interprété comme signifiant « tu pues ». L’arbitre a averti les deux joueurs après l’altercation qui a suivi.

Dønnum a affirmé que son geste n’avait « rien à voir avec du racisme », expliquant l’avoir fait parce qu’il avait senti l’haleine d’Ebonog durant l’altercation et qu’il fait la même chose avec ses coéquipiers.

« Pour moi, c’est incroyable d’entendre que c’est du racisme », a déclaré le Norvégien.

Didier Digard, entraîneur du Havre, a précisé son accusation, estimant que le geste était irrespectueux.

« J’ai simplement dit que ce geste n’a pas sa place sur un terrain. J’ai répondu que s’il ne s’agissait pas de racisme, c’était au minimum humiliant et dégradant. Voilà tout », a expliqué Digard.

Le Toulouse FC a dénoncé des « accusations infondées et particulièrement graves » contre Dønnum, ajoutant que le club « se réserve le droit d’engager toute action nécessaire pour défendre son joueur ».

Le Havre a réagi dans un communiqué, affirmant que « le geste dont Simon Ebonog a été victime n’a tout simplement pas sa place sur un terrain de football ».

Le Conseil national de l’éthique des instances du football, présidé par Frédéric Thiriez, a saisi la commission de discipline de la Ligue, qui devrait rendre sa décision d’ici au 26 novembre, selon la presse.