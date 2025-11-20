États-Unis : les raids de la police de l'immigration instaurent un climat de peur à Chicago

Depuis près de deux mois, les agents fédéraux mènent des raids surprise à Chicago dans le cadre du programme d'immigration de l'administration Trump.

Circulant en véhicules banalisés dans différents quartiers de la ville, les agents de la police fédérale de l'immigration et des douanes (ICE) ont déjà interpellé plusieurs milliers de personnes qu'ils suspectaient d'être en situation irrégulière.

Des arrestations aléatoires sur la base de suspicions

Les interventions ont été agressives, voire violentes : des témoins affirment que des agents ont frappé des personnes menottées, utilisé des gaz lacrymogènes devant des écoles et aspergé de spray au poivre des passants qui se rassemblaient pour dénoncer les interventions.

Une culture de la peur s'est installée, certaines personnes ne sortant plus de leur domicile, en particulier dans les quartiers à majorité latino-américaine de la ville. Dans des publications sur les réseaux sociaux et des interviews, beaucoup d'habitants de la ville ont exprimé leur consternation face à l'usage de la force par les agents.

Depuis son lancement début septembre, l'opération "Midway Blitz" a donné lieu à plus de 3 300 arrestations, selon les avocats des détenus. Outre les personnes en situation irrégulière, de nombreux citoyens américains ont fait les frais de cette vague de répression.

Les opérations ont été menées de manière aléatoire, les agents de l'ICE ciblant aussi bien les quartiers aisés que les quartiers défavorisés.

Ils ont effectué des contrôles dans des écoles, sur des lieux de travail et dans des commerces. Même Millennium Park, où se trouve Cloud Gate, la sculpture affectueusement surnommée "The Bean", a été le théâtre d'arrestations.

Des témoins documentent les arrestations

La répression a galvanisé les habitants de Chicago, qui se sont regroupés pour protéger leurs voisins, et ont sorti leurs téléphones pour documenter ce qui se passait.

Le 31 octobre à Evanston - une banlieue située juste au nord de Chicago où se trouve l'université Northwestern - des témoins ont filmé un agent frappant un homme à la tête alors qu'il était immobilisé au sol.

Quelques jours auparavant, dans le quartier d'Old Irving Park, un jeune homme a filmé deux autres arrestations, montrant des agents immobilisant deux personnes à plat ventre sur le sol.

L'une d'elles était un homme de 70 ans qui a été arrêté alors qu'il faisait son jogging. Il a eu les côtes brisées par des agents s'agenouillant sur sa poitrine, selon le club de course à pied de l'homme, qui a publié un message sur les réseaux sociaux à propos de l'incident.

"Sans procédure légale, c'est un kidnapping", indique une pancarte d'un manifestantdevant un centre de détention de l'ICE dans la banlieue de Chicago, samedi 1er novembre 2025 AP Photo/Alex Brandon

L'opération "Midway Blitz" a été lancée début septembre par l'administration Trump en réponse à la mort de Katie Abraham et de Chloe Polzin, deux jeunes femmes tuées dans un accident de voiture provoqué par un immigrant clandestin en état d'ébriété.

Ces deux derniers mois, le gouvernement fédéral affirme que la criminalité a fortement baissé dans la ville.

"Depuis le lancement de l'opération Midway Blitz à Chicago, les homicides ont diminué de 16 %, les fusillades de 35 %, les vols qualifiés de 41 %, les vols de véhicules de 48 % et les délits commis dans les transports publics de 20 %", déclare Tricia McLaughlin, secrétaire adjointe au département de la sécurité intérieure des États-Unis.