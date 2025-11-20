La Pologne va fermer le dernier consulat russe après un sabotage ferroviaire

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a déclaré mercredi qu'il ordonnerait la fermeture du dernier consulat russe encore en activité dans le pays après que les autorités ont déclaré que les services secrets russes étaient soupçonnés d'être à l'origine de l'explosion sur une ligne ferroviaire en Pologne, considérée comme un acte de sabotage.

Sikorski a déclaré avoir averti à plusieurs reprises la Russie que sa présence diplomatique et consulaire serait encore réduite si elle ne cessait pas ses actions hostiles à l'égard de la Pologne, a rapporté l'agence de presse polonaise PAP.

« À cet égard, bien que cela ne constitue pas notre réponse complète, j'ai décidé de retirer mon consentement au fonctionnement du dernier consulat russe à Gdansk », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que Moscou serait officiellement informée dans les heures qui suivent.

« Cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement d'un acte de subversion, comme cela s'était produit auparavant, mais d'un acte de terrorisme d'État, car son intention claire était de faire des victimes humaines », relève Sikorski.

À la suite de cette fermeture, la Russie ne disposera plus que de son ambassade à Varsovie.

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, s'adressant au Parlement à Varsovie, le 19 novembre 2025. Chamber of Deputies of the Polish Parliament/x.com/KancelariaSejmu

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a qualifié l'explosion qui s'est produite ce week-end sur une ligne reliant Varsovie à la frontière ukrainienne d'« acte de sabotage sans précédent ».

L'explosion a endommagé les voies près de Mika, à environ 100 kilomètres au sud-est de la capitale polonaise. Personne n'a été blessé.

Dans un autre incident survenu ce week-end, des lignes électriques ont été détruites dans la région de Puławy, à environ 50 kilomètres de Lublin, dans l'est de la Pologne.

Interrogé sur les commentaires de Sikorski, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que « les relations entre la Russie et la Pologne s'étaient complètement détériorées ».

Mardi, Tusk a déclaré au Parlement polonais que les deux suspects collaboraient depuis longtemps avec les services secrets russes.

Il a ajouté que leur identité était connue, mais ne pouvait être révélée au public en raison de l'enquête en cours, et que les deux hommes avaient déjà quitté la Pologne pour se rendre en Biélorussie.

Les responsables occidentaux ont accusé la Russie et ses mandataires d'avoir orchestré des dizaines d'attaques et d'autres incidents à travers l'Europe depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022.

Le Premier ministre Donald Tusk visite la ligne ferroviaire endommagée par un acte de sabotage près de Dęblin, le 17 novembre 2025. KPRM/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Selon des responsables occidentaux, l'objectif de Moscou est de saper le soutien à l'Ukraine, de semer la peur et de diviser les sociétés européennes.

La Pologne avait déjà ordonné la fermeture de deux autres consulats russes. Le consulat de Cracovie a été fermé plus tôt cette année après que la Pologne a déterminé qu'un incendie qui avait détruit un centre commercial à Varsovie en 2024 était le résultat d'un incendie criminel commandité par les services de renseignement russes.

Et en 2024, Sikorski a ordonné la fermeture du consulat de Poznań, en réponse à des actes de sabotage, notamment des incendies criminels, qui, selon lui, étaient commandités par Moscou.