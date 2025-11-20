Qu'y a-t-il de nouveau dans le plan américano-russe pour l'Ukraine ?

Selon les dernières informations, la Russie a transmis à Washington sa dernière proposition de cadre pour mettre fin à sa guerre totale contre l'Ukraine.

Le plan reprend la plupart des exigences maximalistes de la Russie, que Moscou met en avant depuis les premiers jours de son invasion à grande échelle, et y fait souvent référence comme étant les raisons pour lesquelles elle a commencé la guerre en premier lieu.

Les médias américains rapportent que le plan prévoit que Kyiv abandonne les régions du Donbas, dans l'est de l'Ukraine, qu'elle contrôle encore, qu'elle réduise considérablement la taille de ses forces armées et qu'elle renonce même à un grand nombre de ses armes.

Qui se cache derrière ce plan ?

Le cadre révélé reflète les exigences de longue date de Moscou à l'égard de l'Ukraine, qui ne prévoit que des concessions de la part de Kyiv, et non de Moscou.

Le plan aurait été rédigé par l'envoyé spécial de la Russie, Kirill Dmitriev, qui l'a ensuite transmis à l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, Steve Witkoff.

Dmitriev, proche conseiller du président russe Vladimir Poutine, s'est rendu aux États-Unis en octobre pour s'entretenir avec des responsables de Washington, après l'annulation de la prochaine rencontre entre Trump et Poutine et l'annonce par la Maison-Blanche de sanctions sévères à l'encontre de la Russie. Dmitriev aurait rencontré Witkoff à Miami fin octobre pour des entretiens de trois jours.

Officiellement, Dmitriev est à la tête du fonds souverain russe RDIF et l'envoyé spécial du président russe pour l'investissement et la coopération économique.

Né à Kyiv et ayant fait ses études aux États-Unis, il a été une figure clé de la sensibilisation du Kremlin à l'administration Trump. Il a également participé au sommet Trump-Poutine en Alaska en août.

Après l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Dmitriev a été sanctionné par le département du Trésor américain, qui l'a désigné comme un "proche associé de Poutine" et de sa famille.

Le gouvernement américain aurait temporairement levé les sanctions à l'encontre de M. Dmitriev au début de l'année pour permettre au département d'État de lui délivrer un visa d'entrée aux États-Unis.

Kirill Dmitriev, à gauche, et l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, marchent pour assister aux entretiens avec le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, en Russie, AP Photo

Que dit l'administration américaine ?

Depuis sa rencontre avec Poutine en Alaska, Trump semblait avoit perdu patience avec le Kremlin.

En octobre, pour la première fois depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump a annoncé des sanctions sévères à l'encontre de la Russie, notamment contre ses deux plus grandes compagnies pétrolières, Rosneft et Lukoil.

Les législateurs américains sont en train de rédiger un projet de loi qui sanctionnerait les pays qui achètent du pétrole et du gaz russes, dans le but d'étouffer la principale source de revenus de Moscou, alors que les négociations de paix sont toujours dans l'impasse.

Une proposition de loi du Sénat américain pourrait imposer des droits de douane de 500 % aux pays qui commercent avec Moscou, y compris les principaux acheteurs tels que l'Inde et la Chine.

Le président américain a déclaré dimanche que "tout pays qui fait des affaires avec la Russie sera très sévèrement sanctionné".

Toutefois, la volonté de Moscou de geler sa guerre contre l'Ukraine au niveau de la ligne de contact actuelle et d'entamer de nouvelles négociations de paix mettrait un terme aux nouvelles sanctions proposées.

Telle est la base de la proposition de Donald Trump, que l'Ukraine et l'Union européenne soutiennent.

Avec les nouvelles informations qui circulent sur le dernier cadre de Moscou, qui ne comprend que des concessions de la part de l'Ukraine, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que Washington "continuera à développer une liste d'idées potentielles pour mettre fin à cette guerre en se basant sur les contributions des deux parties de ce conflit".

"Pour parvenir à une paix durable, les deux parties devront accepter des concessions difficiles mais nécessaires", a-t-il déclaré dans un message publié sur X jeudi.

La cheffe de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, a averti jeudi que pour qu'un plan fonctionne, il faudrait que les Ukrainiens et les Européens y adhèrent, tandis que le ministre français des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que "les Ukrainiens ne voulaient pas d'une quelconque forme de capitulation".

Réaction à Kyiv

Le plan annoncé n'a suscité ni optimisme ni soutien de la part de Kyiv.

Pour l'Ukraine, toute concession territoriale à la Russie est exclue, Kyiv ayant déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'accepterait jamais de céder à Moscou les territoires qu'elle occupe temporairement. Les exigences maximalistes du Kremlin sont perçues en Ukraine comme une capitulation de Kyiv, qui n'a rien à voir avec un compromis.

Par ailleurs, de hauts responsables du Pentagone se sont rendus en Ukraine jeudi pour "discuter des efforts visant à mettre fin à la guerre", a déclaré l'armée américaine.

L'équipe, qui serait le groupe militaire le plus important à se rendre à Kiev depuis l'entrée en fonction de Donald Trump en janvier, est dirigée par le secrétaire de l'armée américaine Dan Driscoll. Il devrait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky jeudi.

Les discussions devraient porter sur la situation militaire sur le terrain et sur les projets d'un éventuel cessez-le-feu. On ne sait pas si la nouvelle proposition de Moscou sera discutée.

Après les entretiens avec le secrétaire américain à l'armée mercredi, le ministre ukrainien de la Défense Denys Chmyhal a posté sur X : "Nous nous sommes concentrés sur les prochaines étapes de la mise en œuvre des accords de défense historiques conclus par le président Zelensky et le président Trump."

Le président ukrainien s'est rendu en Turquie mercredi, avant de rencontrer la délégation du Pentagone.

Volodymyr Zelensky a déclaré que son idée était de relancer les négociations avec la Russie, bloquées depuis quatre mois après une série de discussions de bas niveau à Istanbul.

Il a expliqué que le président turc Recep Tayyip Erdoğan avait "proposé des formats de conversation" et a ajouté qu'Ankara était "prêt à fournir la plateforme nécessaire."

Selon Zelensky, l'Ukraine continuera à soutenir les dirigeants américains dans leurs efforts pour mettre fin à la guerre de la Russie, faisant probablement référence à l'idée de geler les combats à la ligne de contact actuelle comme première étape.

"Seuls le président Trump et les États-Unis ont le pouvoir suffisant pour faire en sorte que cette guerre prenne fin".

Enquête anticorruption en Ukraine

Le nouveau plan présumé de la Russie arrive à un moment malheureux pour Kyiv, car l'Ukraine est secouée par la plus grande enquête anticorruption de la présidence de Zelensky.

Zelensky devait s'entretenir jeudi avec les ministres du gouvernement, les dirigeants du Parlement et les membres de son groupe "Serviteur du peuple".

Depuis plus d'une semaine, les autorités ukrainiennes chargées de la lutte contre la corruption publient les résultats d'une longue enquête sur un système de corruption impliquant la société publique Energoatom.

Certains ministres ukrainiens ont déjà démissionné en raison de leur implication présumée dans cette affaire.

Zelensky a également annoncé des sanctions à l'encontre de son ancien partenaire commercial, Timur Mindich, qui est considéré comme le cerveau du système de corruption et qui a fui l'Ukraine.

La société civile et les législateurs ukrainiens ont également demandé à Zelensky de limoger son chef de cabinet, Andriy Yermak.

Andriy Yermak, chef du bureau du président de l'Ukraine, s'exprime lors d'une conférence de presse à l'ambassade d'Ukraine à Washington, mercredi 4 juin 2025. AP Photo

Allié politique le plus fiable du président ukrainien, Yermak joue un rôle diplomatique de premier plan dans les négociations avec les partenaires occidentaux, y compris l'administration américaine.

Ses pouvoirs étendus ont été largement discutés par les responsables ukrainiens et même étrangers.

Il n'a même pas été cité parmi les accusés dans l'enquête anticorruption en cours.

Avec l'intensification des attaques de la Russie contre les infrastructures énergétiques civiles de l'Ukraine et le scandale de corruption qui a secoué l'Ukraine et au-delà, le soi-disant nouveau plan de Moscou est arrivé à un moment difficile pour les dirigeants ukrainiens.