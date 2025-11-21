Guerre en Ukraine : Washington présente son "plan" à Kyiv, qui veut une "paix digne"

Les États-Unis ont présenté à Volodymyr Zelensky un plan pour mettre fin à la guerre. Un plan qui prévoit d'importantes concessions à la Russie, notamment territoriales.
Volodymyr Zelensky a plaidé ce jeudi en faveur d'une "paix digne" pour l'Ukraine, après un entretien avec le secrétaire à l'Armée de terre américain Dan Driscoll qui lui a présenté le nouveau plan de Washington pour mettre fin à l'invasion russe.
Composé de 28 points, celui-ci comporte notamment d'importantes concessions territoriales, dont de nombreuses zonesdu Donbass, dans l'est de l'Ukraine, que Kyiv contrôle encore, une réduction considérables des forces armées ukrainiennes et l'abandon de sa candidature à l'OTAN.
Malgré ces mesures qui semblent largement aller dans le sens de Moscou, le président ukrainien estime que le plan pourrait "aider à revigorer les efforts diplomatiques" et s'est dit prêt à travailler main dans la main avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre qui ravage en ce moment l'est du pays.
Le Kremlin n'a aucun commentaire sur le plan de Washington pour le moment. Les alliés européens de l’Ukraine ont de leur côté insisté pour que tout accord inclue les positions de l’Union européenne et de Kyiv. "Pour qu’un plan fonctionne, il faut que les Ukrainiens et les Européens soient impliqués", a déclaré a cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.