Développer une entreprise à l'étranger est passionnant, mais potentiellement risqué. Enterprise Europe Network est une organisation unique dans l'UE qui depuis 15 ans, soutient les PME dans leur développement à l'international. Une aide précieuse comme nous avons pu le constater en Grèce.

À Acharnes près d'Athènes, Aliki Goritsa et Spyros Fragos, tous deux ingénieurs textiles, sont passionnés par les tissus et les vêtements. Ils ont fondé Pepper Vally en 2011. L'entreprise combine matières naturelles traditionnelles et technologie de pointe pour créer des vêtements durables de haute qualité, mais aussi intelligents.

Les deux créateurs innovent constamment pour concrétiser leurs idées, comme dans le cas de leurs maillots de bain fabriqués en coton et non en lycra ou nylon. "Nous essayons de mettre au point des innovations utiles pour ceux qui portent ces vêtements, en termes de sécurité de la peau, mais aussi pour l'environnement, car chaque fois que vous allez dans la mer ou que vous lavez vos vêtements, se pose le problème de la propagation de microplastiques," explique Aliki Goritsa. "Notre innovation réside dans le fait que nous disposons d'un modèle de tricot à trous et c'est une structure en 3D où l'air peut circuler, ce qui facilite le séchage du tissu," affirme-t-elle en montrant l'un de leur modèle de maillot de bain.

Des innovations à faire valoir auprès de partenaires

Les deux ingénieurs se sont associés à Enterprise Europe Network, organisation financée par l'Union européenne et plus vaste réseau au monde de soutien aux petites et moyennes entreprises qui veulent se développer à l'international. L'objectif d'Aliki Goritsa et de Spyros Fragos : produire des prototypes de vêtements intelligents qui surveillent des paramètres corporels comme le tee-shirt de sport qu'ils ont conçus, qui, à l'aide de fils métalliques conducteurs, relève votre rythme cardiaque, votre fréquence respiratoire ou encore votre posture.

Ils ont travaillé avec Enterprise Europe Network pour développer la collection "Feel More Knitwear" et trouver les bons partenaires internationaux.

"Ils nous ont aidés à naviguer dans ce domaine qui était nouveau pour nous," indique l'ingénieure, "et à trouver les bonnes opportunités pour poursuivre notre activité et promouvoir efficacement toutes nos recherches auprès d'autres entreprises, dans d'autres pays européens, ainsi qu'auprès d'universités avec lesquelles collaborer."

Un réseau unique de par son ampleur

Enterprise Europe Network fête son 15ème anniversaire cette année. Au cours de cette période, il a aidé quelque 4,2 millions de petites entreprises dans toute l'Europe, d'un fabricant de confiseries en Lettonie à une entreprise tchèque qui a développé une ruche utilisant la chaleur du soleil pour éliminer des mites nuisibles.

En Grèce, le réseau a apporté son soutien à plus de 3 000 PME en 2022 et 2023.

Pour en savoir plus sur son fonctionnement, nous rencontrons Mina Peleki, de la Chambre d'Athènes pour les petites et moyennes industries, institution membre du réseau Enterprise Europe Network depuis 2008.

"Nous soutenons des milliers d'entreprises du secteur du textile et de la mode," précise Mina Peleki. "Ce que nous cherchons à faire, c'est de trouver des entreprises qui produisent quelque chose de spécial, d'innovant, qui sort du lot au niveau international car la concurrence est forte," assure-t-elle. "L'entreprise Pepper Vally possède toutes ces caractéristiques qui la font se distinguer," renchérit-elle.

De précieux contacts locaux

Dans un premier temps, Mina et ses collègues rencontrent chacune des entreprises qui pourrait devenir membre pour décider des prochaines étapes et établir un plan d'action. Le réseau aide ensuite à trouver des financements et à identifier les possibilités offertes par le marché unique, mais il épaule aussi les entreprises dans la compréhension des lois et réglementations en vigueur dans d'autres pays et dans leur choix de partenaires à l'international.

"Quand une entreprise vient nous voir et nous dit : 'J'ai trouvé un partenaire, mais je ne suis pas sûr que ce soit ou non le bon'," raconte Mina Peleki. "Dans ce cas, le réseau est très utile car nous avons un contact fiable dans un autre pays que nous pouvons interroger à ce propos," souligne-t-elle.

Le réseau Enterprise Europe Network apporte expertise internationale et contacts locaux. Les entreprises peuvent grâce à lui, avoir une vision d'ensemble et prendre une autre dimension.