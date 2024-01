En Pologne, la Silésie est passée de l'exploitation de la houille à l'aéronautique sous l'impulsion d'un cluster, un groupement d'entreprises favorisant leur compétitivité. Un concept qui a fait ses preuves à travers l'UE.

Les clusters représentent-ils la clé du succès pour les entreprises européennes ? Il existe plus de 1 500 groupements industriels de ce type à travers l'Union et ils ont fait leurs preuves. Nous en découvrons un exemple en Silésie dans le sud-ouest de la Pologne. Cette région autrefois dépendante de l'exploitation de la houille abrite aujourd'hui un cluster spécialisé dans l'aéronautique. Il a été développé grâce à des investissements de l'Union européenne et de l'étranger et à la présence d'une main-d'œuvre locale qualifiée.

Un cluster dédié à l'aéronautique dans la région houillère de Silésie

Ce cluster a été développé à partir de la production régionale de planeurs. Considéré comme essentiel pour le pays, il bénéficie d'un financement public polonais et regroupe aujourd'hui 120 entreprises des secteurs aéronautique et spatial.

"Ce qui était notre or il y a 100 ans est devenu aujourd'hui un fardeau, surtout vis-à-vis de l'environnement," reconnaît Krzysztof Krystowski, président du Silesian Aviation Cluster. "Nous savons que nous devons changer cela pour faire basculer la région de la houille dans l'avenir," souligne-t-il.

"Chaque année, nous sommes en mesure d'organiser environ 70 à 80 missions commerciales dans le monde entier pour nos membres : c'est vraiment énorme," se félicite Krzysztof Krystowski. "Nous dépensons environ 2 millions d'euros par an pour aider nos membres à promouvoir leurs ventes à l'export," renchérit-il.

Innovation spatiale

Parmi les membres du Silesian Aviation Cluster, figure l'entreprise de technologie spatiale KP Labs. Celle-ci a récemment lancé son premier satellite, le nanosatellite Intuition-1 et une unité embarquée de traitement des données baptisée Leopard, à bord du Falcon 9 de SpaceX, la société d'Elon Musk, dans le cadre d'une mission cofinancée par le Centre national polonais de recherche et développement (NCBR).

Helena Milevych, responsable produits de l'entreprise, nous présente le capteur hyperspectral intégré au satellite. "Les images du capteur sont transmises à Leopard qui, ensuite, exécute différentes opérations, différents algorithmes, puis nous transmettons ces informations à la station terrestre," explique-t-elle.

Le traitement à bord des données d'observation de la Terre réduit le délai entre la détection d'un problème et l'action, qu'il s'agisse de gestion de crise, comme la cartographie d'un incendie ou d'une inondation, ou d'applications agricoles.

Grzegorz Łada, chef des opérations au sein de KP Labs, nous décrit un projet de cartographie des sols mené par l'entreprise mené en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. "Habituellement, le champ entier est vert ou jaune, mais parfois, quand quelque chose ne va pas avec les cultures, par exemple une maladie qui commence à se développer, vous ne le remarquerez pas parce que la couleur que vous voyez ne changera pas," fait-il remarquer. "L'image hyperspectrale est plus complexe : vous pouvez voir 10 nuances de vert différentes," décrit-il avant d'ajouter : "Donc cela aide à détecter quelque chose de néfaste avant que l'homme ne s'en aperçoive."

Envergure internationale

KP Labs fait partie du cluster, depuis sa création en 2016 avec seulement trois personnes. Aujourd'hui, ses effectifs sont beaucoup plus importants. Le cluster lui a permis d'acquérir une envergure internationale.

"L'une des plus grandes conférences auxquelles nous avons participé était la Space Tech Expoaux États-Unis," indiqueHelena Milevych. "C'était vraiment important car cela a été la première conférence pour nous et nous avons eu la chance d'y aller grâce à notre coopération avec le cluster," explique-t-elle.

Parmi les centaines de clusters qui existent en Europe, Silicon Saxony en Allemagne est un leader mondial de la production microélectronique tandis que Mine The Gap constitue un réseau de clusters dans le secteur des matières premières critiques.

Tous favorisent la compétitivité, la résilience et l'innovation. Ils constituent des groupements géographiques d'entreprises, mais aussi de centres de recherche et développement, d'universités, de fournisseurs, de prestataires de services, entre autres. Ils dopent le PIB régional et réduisent le chômage. Environ 70% de leurs entreprises membres sont des PME.

Une bouée de sauvetage

Et pour certaines d'entre elles, en particulier celle de Andrzej Papiorek, les clusters sont essentiels à leur existence. "Le Covid est arrivé et a totalement anéanti l'aviation pendant un certain temps ; à ce moment-là, la participation au cluster est devenue très bénéfique pour nous car cela nous a donné la possibilité d'obtenir des équipements qui ont été déterminants pour concevoir de nouveaux produits," souligne le PDG de Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych.

L'entreprise est désormais spécialisée dans la fabrication de pièces pour les drones. "Cela représente 80% de notre activité, nous produisons des composants pour les drones utilisés à des fins militaires," précise Andrzej Papiorek. "Honnêtement, je ne peux pas imaginer aujourd'hui ce qui aurait pu arriver si nous n'avions pas été membres du cluster : pour moi, cela a été un élément clé," insiste-t-il.

Alors que nous découvrons un aérodrome où une piste a été construite sur les ruines d'une mine de houille, nous avons pu constater que le Silesian Aviation Cluster a changé le paysage local, de manière concrète et d'un point de vue économique, en générant de nouveaux emplois, de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements dans cette région de Pologne.