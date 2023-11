Cette fraude présumée met en lumière les difficultés que rencontrent les entreprises occidentales et leurs cadres quand ils tentent de quitter la Russie.

Deux cadres supérieurs de l'unité russe de Carlsberg, Baltika Breweries, qui a été saisie, ont été arrêtés la semaine dernière et resteront en détention jusqu'au 30 décembre car ils sont soupçonnés de fraude, a indiqué le tribunal du district de Vyborg, à Saint-Pétersbourg.

L'information met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises occidentales qui tentent de quitter la Russie. La fraude à grande échelle dans le pays est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison.

Les procureurs affirment que Denis Sherstennikov et Anton Rogachevsky, décrits sur leurs profils LinkedIn comme le PDG et le vice-président de Baltika, chargé des questions juridiques, ont transféré illégalement certains droits de propriété intellectuelle à Carlsberg lorsque la Russie a pris le contrôle de la société.

Après l'arrestation des deux cadres, le tribunal a accédé à la demande de Baltika de tenir la procédure à huis clos pour protéger les secrets commerciaux, selon les agences de presse russes.

Moscou a pris le contrôle de la participation du brasseur danois dans Baltika en juillet, plaçant l'entreprise sous "gestion temporaire".

Carlsberg a déclaré que la Russie essayait à présent, de justifier sa prise de contrôle en "ciblant des employés innocents", ajoutant : "Les allégations rapportées par les médias russes sont fausses".

Carlsberg a supprimé les licences permettant à Baltika de produire, commercialiser et vendre tous les produits du groupe, y compris les marques internationales et régionales. Son PDG Jacob Aarup-Andersen a déclaré qu'elle ne conclurait pas d'accord qui donnerait à la saisie de Moscou, une apparence de légitimité.

Mais Baltika poursuit Carlsberg en Russie pour obtenir le droit de continuer à utiliser les marques du groupe.

"Peu d'options" pour les multinationales en partance de Russie

Les dirigeants d'autres entreprises qui tentent de quitter la Russie ont déclaré à Reuters que les répercussions sur leur personnel local étaient l'une de leurs principales préoccupations.

Ian Massey, responsable de l'intelligence d'entreprise pour la région de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique au sein du cabinet mondial de conseil en gestion des risques S-RM, a déclaré que les arrestations montraient la faible marge de manœuvre qui s'offrait aux multinationales sur le départ.

Il a ajouté que "ces entreprises n'avaient que peu d'options à leur disposition : soit se retirer, en acceptant comme prix, des processus très opaques et des évaluations très réduites, soit entretenir des relations de plus en plus difficiles et faire face à la menace d'une saisie, de dépréciations totales considérables et de l'incapacité d'assurer le devoir de diligence à l'égard de leur personnel."