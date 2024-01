Alpes françaises : le nouvel eldorado des bières artisanales britanniques

Au milieu des sommets des Alpes françaises, des artisans britanniques de la bière et du gin ont mêlé passion et artisanat pour donner un tout nouveau sens à l'expression "entente cordiale".

Située dans la pittoresque ville alpine de Chamonix, la Big Mountain Brewery est devenue au cours des dernières années en un lieu de rencontre pour les passionnés de montagne, offrant un environnement accueillant pour partager les récits de leurs aventures alpines autour de bières brassées localement.

Sur la carte de ce bar populaire figurent des mélanges modernes typiques des IPA britanniques, ainsi que la nouvelle Blonde Mountain Lager, que le cofondateur, Jack Geldard, décrit comme "un peu plus douce qu'une pilsner classique, mais toujours vive et croustillante - une vraie bière hybride".

Les débuts de Big Mountain remontent à l'époque où Jack Geldard et Matt Livingstone brassaient chez eux en 2014, animés par une passion pour les bières artisanales qui n'étaient pas disponibles à Chamonix. Jack Geldard note : "C'était frustrant d'aller faire de l'escalade aux États-Unis, de goûter à toutes les bières extraordinaires qui s'y trouvent et de ne pas pouvoir les obtenir à la maison".

De leur côté, Tim Longstaff et Ash Smith de la Sapaudia Brewing Company (nommée d'après un territoire alpin romain et médiéval) ont commencé leur aventure brassicole par respect pour le mode de vie local et par rejet des bières produites en masse.

"Lorsque les Britanniques rentraient chez eux, ils découvraient de nombreuses bières artisanales, mais lorsqu'ils revenaient en France, ils n'en trouvaient pas beaucoup. Ils ont donc commencé à voir une opportunité commerciale", explique Tim Longstaff.

Exploiter l'esprit alpin

Après avoir déménagé de Teeside, dans le nord-est de l'Angleterre, à Bourg Saint-Maurice, près des Arcs, en 2013, pour deux saisons de ski d'hiver, Tim Longstaff a rencontré son partenaire commercial Ash Smith en 2015 et ils ont commencé à discuter de bière artisanale et des Alpes.

En 2018, ils ont décidé de se lancer dans le brassage et, fin 2018, ils ont installé leur premier kit de brassage "pro".

Ils ont choisi la vallée de la Tarentaise parce qu'elle est entourée des trois plus grands domaines skiables du monde, Val d'Isère, Tignes et Les Arcs. "Cela nous paraissait un très bon marché à avoir à notre porte", ajoute Tim Longstaff.

Pendant ce temps, à Saint-Gervais-Les-Bains, une ville thermale pittoresque située dans la vallée de Chamonix, James Abbott poursuit son rêve de distiller du gin à la Distillerie Saint-Gervais Mont Blanc.

Arrivé en France pour un séjour qui ne devait durer que quelques mois, James Abbott a découvert qu'il n'y avait pas de distilleries dans la région et a donc décidé de s'y mettre lui-même. Il affirme que "tout Écossais rêve d'être impliqué dans une distillerie à un moment ou à un autre de sa vie".

James Abbott à la distillerie Saint Gervais James Abbott

"Mes grands-parents étaient botanistes, j'avais donc une assez bonne connaissance des plantes que l'on peut manger et utiliser à des fins médicinales. Pour le reste, j'ai dû apprendre au fur et à mesure".

La plus haute distillerie des Alpes occidentales

La région est célèbre pour son alcool de génépi, et James Abbott a voulu inclure cette plante et les myrtilles dont les habitants raffolent dans son gin.

"Toutes mes plantes sont situées à moins de cinq heures de route de la distillerie, ce qui est très rare car la plupart des entreprises importent d'Amérique ou de Sibérie", explique l'entrepreneur écossais.

Il a fini par trouver son créneau en créant un gin qui peut être dégusté sans tonique, une caractéristique appréciée par les habitants de la région et les grands chefs cuisiniers.

Décrivant son gin comme "délicat", James Abbot raconte que les chefs trois étoiles Emmanuel Renaut et Anne-Sophie Pic l'avaient tous les deux adopté pour accompagner leurs plats.

Les deux chefs dirigent respectivement les "Flocons de sel" et la "Maison Pic", des restaurants gastronomiques dans la ville voisine de Megève.

James Abbott attribue son succès à son engagement en faveur d'une production locale et durable : "J'ai une installation très pratique, sans assistance mécanique, je fixe les étiquettes, les scellés et les emballages entièrement à la main. Pas de plastique, pas de produits chimiques, même la colle est fabriquée à partir de lait".

Ses efforts semblent avoir porté leurs fruits. Il a récemment décroché un contrat avec VandB et Chartreuse, qui distribuent ses produits dans toute la France, et vient de recevoir le prix de la "Meilleure distillerie durable à petite échelle en France, 2023" lors des Distillery and Brewing Awards organisés par Luxlife.

Il fabrique également son propre whisky, mais seulement 300 bouteilles par an pour l'instant.

Une région viticole en pleine effervescence

Les brasseurs britanniques mettent à profit l'engouement actuel pour la bière artisanale en France, un pays traditionnellement axé sur le vin.

Jack Geldard explique que la France est un importateur net de bière, dont une grande partie est envoyée en France depuis le Royaume-Uni. Ce phénomène (en particulier pour les petites brasseries) s'est définitivement ralenti depuis le Brexit, et nous pouvons donc capitaliser sur cette situation en vendant notre marché intérieur ici en France.

"L'année dernière, pour la première fois en France, la bière a dépassé le vin", note Tim Longstaff, ajoutant que "la bière artisanale est encore relativement nouvelle ici, les gens ne recherchent pas des styles révolutionnaires, en particulier dans les montagnes, mais simplement une bonne pinte après une journée de ski ou de vélo".

Jack Geldard perçoit également une influence croissante de la bière artisanale américaine sur le marché français. Il pense que cette tendance a pris plus de temps pour arriver en France en raison de la langue (le Royaume-Uni étant toujours plus prompt à adopter la culture américaine), mais aussi de la proximité de la France avec la Belgique.

"Le palais français semble aimer les bières plus douces, comme les bières belges", explique Jack Geldard. C'est pourquoi sa société a créé la nouvelle bière Blonde Mountain Lager, adaptée aux goûts des Français.

Rompre avec les traditions

Brewhouse74, également basée à Saint-Gervais-les-Bains, est née d'un rêve de Simon Greenwood, qui travaillait à Chamonix dans une brasserie locale de style canadien : "L'essor de l'IPA, en particulier, s'est répandu en France comme une traînée de poudre, à l'instar de ce qui se passe dans le monde entier", explique-t-il.

Simon Greenwood, qui est originaire de Reading au Royaume-Uni, pense qu'au départ, la France était réticente à s'éloigner des marques éprouvées telles que Kronenbourg et Pelforth pour entrer dans le "nouveau monde" de la bière artisanale.

La situation est "très similaire à l'aversion et à la méfiance que suscitaient les vins de l'hémisphère sud et des États-Unis il y a vingt ans", ajoute-t-il. "La bière artisanale n'est pas non plus à la portée de tout le monde, en raison de son prix".

Simon Greenwood et son associé, Stephen Furze, ont commencé à envisager la création de leur propre brasserie en 2016, lorsque l'engouement pour les bières américaines a déferlé sur le Royaume-Uni.

"Beaucoup de Britanniques ont constaté que le marché de la bière artisanale était de plus en plus saturé au Royaume-Uni et ont décidé qu'un déménagement sur le continent était une bonne idée", ajoute-t-il.

Les Britanniques ne sont plus les seuls à fabriquer de la bière. Jack Geldard admet que "les choses ont vraiment évolué depuis qu'ils ont commencé. Il y a maintenant des gens en France qui fabriquent des bières modernes d'une qualité exceptionnelle".

Alors que la France est le plus grand consommateur de whisky single malt au monde, James Abbot perçoit la même tendance pour le gin.

"La production et la consommation de gin augmentent rapidement et je pense qu'elles dépasseront aussi celles du Royaume-Uni". Et il nourrit de grands espoirs pour l'avenir : "La plupart de mes clients sont français. Pour l'instant, je n'exporte pas, mais d'ici 2024, j'espère réussir en Espagne, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni".

Une approche axée sur la communauté

Depuis ses débuts modestes, Big Mountain a évolué pour devenir une présence significative dans la communauté locale, inspirée par l'esprit d'aventure et la beauté des paysages des Alpes. "Dès le départ, nous voulions répondre aux besoins des amateurs de plein air et de montagne, et c'est autour de cela que nous avons construit notre communauté", se réjouit Jack Geldard, originaire du West Yorkshire.

Il note que le bar de Chamonix attire une clientèle variée, issue de nationalités diverses, des Français aux Scandinaves en passant par les Britanniques et les Américains. Cependant, leur production ne s'adresse pas uniquement à une clientèle internationale. "Notre brasserie vend de la bière du sud de la France jusqu'à Paris, et la majorité de cette bière est, bien sûr, française", explique-t-il.

De son côté, Tim Longstaff, avec la Sapaudia Brewing Company, affirme que "la bière est pour tout le monde et la raison d'être de Sapaudia est de raconter l'histoire de la Savoie et de nos montagnes locales, de notre région et de notre histoire".

L'entrepreneur souhaite que sa marque ne soit pas perçue comme une simple importation britannique, mais qu'elle fasse partie intégrante de la culture locale de la bière : "Nous avons travaillé dur au niveau local pour ne pas être une marque britannique qui ne s'adresse qu'à un seul groupe de personnes. Nous vendons maintenant beaucoup de bière à Lyon, dans des bars appartenant tous à des Français", explique Tim Longstaff.

Il parle également en termes positifs de la camaraderie qui règne au sein de l'industrie brassicole française : "Tout le monde s'entend bien et souhaite partager ses connaissances, ses contacts avec de nouveaux fournisseurs, etc. C'est formidable de découvrir et de goûter ce que font les autres et de pouvoir s'en inspirer", ajoute-t-il.

Surmonter les obstacles

Les deux brasseries ont toutefois dû relever des défis importants au cours de leur parcours. Pour Jack Geldard et la Big Mountain Brewery, les difficultés ont consisté à assurer une production suffisante pour répondre à la demande, à naviguer dans les réseaux de distribution qui sont "très liés aux grandes entreprises", ainsi qu'à déplacer et à développer l'entreprise.

Leur tactique vis-à-vis des distributeurs consistait simplement à "produire une bière au goût exceptionnel" qui plaise aux propriétaires de bars, afin que ces derniers demandent à leurs distributeurs de la commercialiser.

Malgré ces obstacles, la brasserie a acquis une renommée régionale et a été récompensée par des prix, notamment en remportant cinq médailles aux World Beer Awards, dont une d'or pour sa bière IPA.

"Notre nouvelle brasserie à Cluses est suffisamment grande pour nous permettre d'augmenter notre production de bière au cours des prochaines années", déclare Jack Geldard.

Les choses vont si bien qu'ils se sont récemment lancé le défi de brasser la bière la plus haute d'Europe :

Tim Longstaff reconnaît que le financement initial et la conquête d'un marché ont été des obstacles pour Sapaudia, mais la brasserie a fini par percer grâce aux relations et à force de persévérance.

Sapaudia Brewing Company a franchi une étape importante en célébrant son cinquième anniversaire en septembre et est devenue une marque reconnue sur la scène locale des bars français.

Elle a également atteint un chiffre d'affaires annuel impressionnant de plus de 300 000 pintes et a été récompensée par les World Beer Awards.

James Abbot admet également qu'il a dû faire face à de nombreux défis, notamment la barrière de la langue, les lois de production françaises plus strictes et les obstacles administratifs, et il attribue son succès à ses amis locaux et au maire de la ville qui l'ont aidé à s'y retrouver.

Le Gin Mont Blanc https://www.facebook.com/distilleriesaintgervais

La communauté et le développement durable au premier plan

Comment ces artisans britanniques ont-ils réussi à trouver un foyer harmonieux dans les Alpes françaises ? Il semble que la réponse réside dans la manière dont ils se sont intégrés dans le tissu de la communauté locale. Les brasseurs ne se sont pas contentés d'établir leur entreprise dans les Alpes, ils sont également devenus des acteurs importants de leur communauté.

Leur engagement en faveur de la qualité, de la durabilité et de l'engagement communautaire, leur ont permis de s'intégrer et de prospérer dans un nouveau contexte culturel et géographique.

"Je crois que, culturellement, les Français aiment les artisans, ils aiment les produits fabriqués localement et ils ont un vrai goût pour la qualité, qu'il s'agisse de la nourriture, du vin ou de la bière. C'est un pays magnifique et un endroit idéal pour fabriquer de la bière", déclare Jack Geldard.

Vivre le rêve alpin

Pour beaucoup, la création d'une brasserie ou d'une distillerie au cœur des magnifiques Alpes reste un rêve lointain. Pourtant, pour ces artisans britanniques, c'est une belle réalité. Jack Geldard déclare : "Je me considère très chanceux... nous créons un produit physique réel... et nous pouvons boire notre bière fraîche préférée après une longue journée à la brasserie ou à la montagne".

James Abbott est d'accord pour dire que "lorsqu'on voit la vue depuis la petite distillerie de montagne, on se dit que tout cela en vaut vraiment la peine".

Tim Longstaff conclut : "Nous essayons de faire travailler notre personnel le matin ou l'après-midi pour qu'il ait le temps de faire du sport. Nous avons vraiment un sens du lieu et les gens semblent attirés par la bière des Alpes".

En effet, l'attrait des Alpes françaises, associé à l'esprit d'aventure du brassage et de la distillation, a donné naissance à une scène où la passion, la communauté et la création artisanale s'entrecroisent, créant non seulement des boissons, mais aussi des histoires et des expériences.