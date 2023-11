Une "flotte fantôme", des opérateurs intraçables et des remises ont permis au commerce du pétrole russe de se développer malgré les sanctions occidentales au cours des 18 derniers mois.

Après 18 mois de guerre avec l'Ukraine, l'effet des sanctions occidentales s'estompe sur l'économie russe, notamment sur les recettes pétrolières du budget fédéral.

En 2022, le G7, l’Union européenne dans son ensemble et l’Australie, ont décrété un plafond pour les exportations de pétrole russe. Concrètement, les compagnies de transport maritime et d’assurance de ces pays ne peuvent pas accepter des cargaisons de pétrole russe qui dépassent 60 dollars le baril.

Selon le Financial Times, citant des sources officielles de l'UE, presque aucune des exportations de pétrole brut par voie maritime en octobre n'a été exécutée à un prix inférieur au plafond. Les statistiques officielles russes montrent également que le prix moyen reçu était supérieur à 80 dollars le baril en octobre.

"Malgré une baisse mensuelle de 3 à 5 % des exportations de pétrole de la Russie au cours des trois derniers mois, les revenus pétroliers du pays ont encore augmenté", confie l'économiste et analyste énergétique, Osama Rizvi, à Euronews Business.

Comment fonctionne le plafonnement des prix ?

Afin de réduire les revenus pétroliers de la Russie en réponse à l'agression du pays contre l'Ukraine, le G7 et ses alliés, tels que l'Australie et la Norvège, ont appliqué le plafonnement des prix à partir du 5 décembre 2022 (dans l'UE, l'importation de pétrole brut et de produits pétroliers russes par voie maritime est également totalement interdite, à l'exception de la Bulgarie).

Toutefois, le prix du marché du pétrole brut russe de l'Oural a dépassé le plafond de 60 dollars en juillet 2023 et a été de plus en plus élevé au cours des derniers mois.

Comment la Russie s'y est prise pour renverser le marché

Le pays a développé des méthodes qui "rendent impossible la surveillance du commerce", affirme Christopher Weafer, PDG de la société de conseil Macro-Advisory Ltd, à Euronews Business.

Le commerce du pétrole russe est traditionnellement géré par les grandes entreprises pétrolières et les sociétés de négoce de matières premières, qui respectent les sanctions occidentales.

Au cours de l'année écoulée, elles ont été progressivement remplacées par des sociétés de négoce peu connues et sans antécédents, qui ont commencé à exporter d'importants volumes de brut russe vers l'Asie, avant de cesser rapidement leurs activités.

Les graphiques du groupe de réflexion Bruegel, basé à Bruxelles, montrent que moins d'un quart des navires actuellement utilisés naviguent officiellement sous la juridiction du G7 ou de la Norvège et doivent donc respecter le plafonnement des prix.

Une flotte de " vaisseaux pétroliers fantômes" est également apparue sur le marché mondial, composée de centaines de petits exploitants de pétroliers qui ne possèdent qu'un ou deux navires. Il s'agit généralement de navires vieillissants, circulant souvent sans radar, présentant de nombreux risques en matière de sécurité, et qui naviguent sous le pavillon de pays, tels que le Liberia ou le Cameroun.

Ces navires transportent régulièrement des millions de barils de pétrole et sont souvent dépourvus d'assurance standard ou sont assurés par des sociétés indiennes, chinoises ou russes, même si 90 à 95 % du marché mondial de l'assurance des pétroliers est traditionnellement basé, à Londres.

Un autre graphique de Bruegel montre comment l'origine de l'assurance pour deux tiers des cargaisons est devenue inconnue d'ici juillet 2023.

De plus en plus souvent, avant même qu'un navire ait atteint sa destination, la cargaison a changé de mains en mer, ce qui rend les exportations de pétrole de la Russie plus difficiles à traquer.

"Il s'agit d'un jeu gigantesque consistant à dissimuler le trafic des pétroliers, à dissimuler les volumes", explique Christopher Weafer. "Si les autorités européennes identifient une entreprise ou un pétrolier qui viole les sanctions, le nom de l'entreprise et même celui du pétrolier changent assez rapidement".

Entre-temps, le pétrole russe de l'Oural offre une réduction, actuellement d'environ 10 dollars le baril par rapport au pétrole Brent de référence, alors qu'au printemps, il était 35 à 40 dollars moins cher.

Qui achète le pétrole russe et comment se retrouve-t-il en Europe ?

Le pétrole russe de Seaborn est presque entièrement destiné aux marchés asiatiques, l'Inde, la Chine et la Turquie, étant les plus gros acheteurs.

Toutefois, une grande quantité de pétrole part vers des destinations non divulguées. "Environ 1,5 million de barils par jour quittent les ports russes vers des destinations non divulguées", explique Christopher Weafer. "Ils aboutissent ensuite dans des ports chinois ou indiens, ou sont parfois transférés vers un autre pétrolier, dans l'océan. Ensuite, il se fond dans le marché mondial".

Une partie du pétrole et des produits bruts russes a retrouvé le chemin de l'Europe, où l'importation est interdite (à l'exception d'une petite quantité destinée à la Bulgarie).

À l'approche de l'hiver, l'Europe devra acheter du diesel et d'autres produits à l'Inde ou aux Émirats arabes unis. "Il s'agit en fait de pétrole russe qui a fait le tour du monde", précise Christopher Weafer.

L'économiste et analyste énergétique, Osama Rizvi, confirme également que le pétrole envoyé en Asie revient en Europe. "D'après les chiffres, la Turquie et l'Inde ont importé beaucoup de pétrole russe et la majeure partie de ce pétrole est retournée en Europe sous forme de produits pétroliers".

La différence que pourraient faire de nouvelles sanctions

Selon les analystes, il est devenu très difficile de contrôler un marché aussi fragmenté et rempli de sociétés commerciales peu connues. "La réalité est que l'UE n'est pas en mesure de contrôler ce marché", affirme Christopher Weafer.

"Ce qui a vraiment rendu ce plafonnement des prix inefficace, c'est l'augmentation sans précédent de la flotte noire, qui n'est pas suivie par les organisations internationales", souligne Osama Rizvi, ajoutant que des cargaisons de pétrole non suivies, par exemple déchargées en Malaisie, se mélangent au commerce mondial, sous la rubrique des exportations d'un autre pays.

Les sanctions ne pourraient être appliquées, que si les acheteurs actuels acceptaient de les respecter. "Tous les grands acheteurs ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire", déclare Christopher Weafer. Auparavant, l'Inde a ouvertement confirmé qu'elle avait économisé environ 2,7 milliards de dollars en important du pétrole russe à prix réduit, au cours des neuf premiers mois de l'année 2023.

"Le rabais sur les prix du pétrole russe donne une compétitivité économique très importante par rapport aux consommateurs occidentaux qui paient le prix le plus élevé."

Les effets des sanctions occidentales pourraient encore s'estomper en janvier, lorsque le groupe des BRICS s'agrandira de six nouveaux membres, ce qui donnera à la Russie davantage d'occasions de conclure de nouveaux accords commerciaux bilatéraux et des règlements financiers, notamment dans les domaines de l'assurance, du transport et de la logistique.

Alors que le douzième train de sanctions vient d'être présenté à l'UE, "on peut s'interroger sur la volonté des autorités américaines ou européennes d'appliquer le plafonnement des prix et d'essayer de bloquer les exportations de pétrole et de produits pétroliers russes", souligne Christopher Weafer.

Il précise que, si les volumes de pétrole russe étaient réduits en raison d'un contrôle plus efficace, des millions de barils de brut et de produits pétroliers seraient retirés du marché mondial, ce qui ferait sans aucun doute grimper les prix. "Une flambée des prix du pétrole serait préjudiciable à l'économie mondiale", conclut-il.