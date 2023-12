Quelle est la meilleure école de commerce d'Europe ?

90 écoles de commerce figurent sur l'éminente liste du Financial Times, dominée cette année par les établissements français, britanniques et espagnols.

PUBLICITÉ

L'école française HEC Parisa été désignéemeilleure école de commerce d'Europe, selon un classement du Financial Times, suivie de la London Business School et de l'école espagnole IESE Business School.

Le classement des écoles de commerce européennes du Financial Times a vu l'IESE grimper de la sixième à la troisième place, mais dans l'ensemble, le haut de la liste n'a guère changé par rapport à 2022 : l'ESCP française, la toute première école de commerce ouverte en 1819, qui occupait alors la troisième place, est descendue à la quatrième.

Néanmoins, elle aurait pris la première place si elle avait été jugée uniquement sur son programme d'Executive MBA ('Master of Business Administration', une formation Bac+5 dispensée dans les écoles de commerce et de management).

Pour la 20ème édition de son classement, le Financial Times a non seulement évalué les meilleures écoles de commerce d'Europe dans leur ensemble, mais a également classé les différents programmes proposés par chaque établissement.

Les classements MBA, EMBA et MiM (Master in Management) comptent chacun pour 25 % de l'évaluation totale. Les 25 % restants sont attribués aux programmes de formation personnalisés et ouverts pour les cadres.

Le Financial Times utilise plusieurs facteurs pour évaluer les programmes d'études des écoles de commerce européennes : la progression de carrière, les attentes salariales, la prise en compte des sujets liés au changement climatique dans l'enseignement, etc.

L'enquête repose sur la participation volontaire des écoles elles-mêmes et de leurs anciens élèves.

HEC Paris propose un programme MiM dont les anciens élèves déclarent les salaires moyens les plus élevés d'Europe. Toutefois, les salaires de l'EMBA de l'établissement sont classés au quatrième rang, et les salaires post-MBA au sixième rang en Europe.

La France est le pays le plus largement représenté sur la liste : 23 écoles françaises y figurent, dont cinq dans le top 10. Vient ensuite le Royaume-Uni, avec 15 écoles dans le classement, puis l'Allemagne, qui remporte la médaille de bronze avec 8 écoles.

L'Espagne et le Portugal ont chacun 5 écoles sur la liste, tandis que d'autres institutions d'Italie, Suisse, Suède, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Finlande, Turquie, Danemark, Autriche, Pologne, Hongrie, Slovénie et République tchèque figurent également parmi les 90 établissements représentés.