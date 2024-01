Par Osama Rizvi, economist

La consommation de gaz naturel liquéfié (GNL) - gaz naturel refroidi sous forme liquide pour faciliter et sécuriser le stockage ou le transport sans pression - devrait baisser en Europe cette année.

Les marchés du GNL devraient rester volatils en 2024 en raison du contexte géopolitique très tendu. Cependant, même si les tensions géopolitiques venaient à s'apaiser, les perspectives pour la demande de GNL restent à la baisse, comme en témoigne le fait que les prix du gaz ont commencé à baisser en Europe.

Offre et demande de GNL en 2024

Avec un investissement sans précédent dans le GNL, les consommateurs peuvent pousser un soupir de soulagement car les prix pourraient rester modérés grâce à l'augmentation de l'offre. Selon Neil Beveridge, directeur général de Sanford C. Bernstein & Co, environ 140 millions de tonnes métriques (soit 30 % du marché mondial actuel du GNL) viendront s'ajouter à l'offre au cours des trois prochaines années. De nombreux projets en Amérique du Nord et au Qatar devraient également voir le jour.

En outre, selon Bloomberg NEF, plus de 300 millions de tonnes de GNL seront ajoutées d'ici à 2030, soit une augmentation considérable de 70 % par rapport à aujourd'hui.

"C'est le début de la troisième grande vague de GNL", déclare Anne-Sophie Corbeau, chercheuse au Center on Global Energy Policy de la School of International and Public Affairs de l'université de Columbia. La banque américaine Morgan Stanley estime quant à elle que le marché est en surabondance, l'excédent s'élevant à 4 millions de tonnes métriques.

En termes de demande de GNL, l'Asie devrait ouvrir la voie. Ce n'est pas surprenant, surtout si l'on considère que, selon l'Economist Intelligence Unit, l'Asie contribuera pour plus de 40 % à la croissance mondiale en 2024.

Les perspectives économiques de l'Europe restent marquées par des vents contraires, sous la forme de taux d'intérêt plus élevés que prévu, d'une inflation galopante et de problèmes politiques.

Le ralentissement industriel dans la zone euro continuera d'exercer une pression à la baisse sur la demande et les niveaux élevés des stocks permettront de faire face à une éventuelle hausse de la consommation en 2024. Cela signifie que les prix de l'énergie pourraient continuer à diminuer pour les consommateurs, bien que les indicateurs économiques soient toujours à la baisse.

Mais toute nouvelle escalade des tensions géopolitiques pourrait, bien entendu, entraîner une flambée des prix du pétrole et du gaz.

Une demande de GNL en baisse

Selon le rapport Gas 2023 Medium Term Market Report, la demande de gaz dans le monde augmentera en moyenne d'environ 1,6 % par an entre 2022 et 2026. Il s'agit d'une baisse par rapport à la moyenne quinquennale précédente de 2,5 % par an entre 2017 et 2021.

Selon d'autres estimations, la demande de gaz en Asie, en Amérique du Nord et en Europe a atteint son maximum vers 2021 et devrait diminuer de 1 % par an jusqu'en 2026. Dans le cas de l'Europe, cette baisse peut également être attribuée au fait qu'après avoir rejoint le plan REPowerEU, le déploiement des sources renouvelables a considérablement augmenté dans le continent européen.

Statistiques d'Eurostat sur la demande de gaz en Europe, en milliards de mètres cubes Eurostat

Le marché mondial de l'énergie en général et les marchés du gaz en particulier ont fondamentalement changé en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cela a conduit l'Europe - en raison de sa dépendance au gaz russe - à se diversifier à la fois en termes de fournisseurs et de bouquet énergétique.

Il est dans l'intérêt de l'Europe de maintenir ses stocks à un niveau élevé dans ce contexte géopolitique tendu, afin de pouvoir répondre à une éventuelle hausse de la demande en 2024.