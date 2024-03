Les milléniaux, en passe de devenir la génération la plus riche de l'histoire

Au cours des 20 prochaines années, les jeunes pourraient hériter de milliers de milliards d'euros de biens et d'actifs immobiliers transmis par leurs ancêtres.

PUBLICITÉ

Les milléniaux pourraient devenir la génération la plus riche de tous les temps, selon le rapport 2024 "Wealth Report" de l'agent immobilier "Knight Frank".

Définis au sens large comme les personnes nées entre 1981 et 1996, les milléniaux, également connus sous le nom de génération Y, pourraient bénéficier d'une manne considérable au cours des 20 prochaines années, grâce aux biens immobiliers et autres actifs amassés par leurs parents et grands-parents. Cette manne pourrait s'élever à environ 83 100 milliards d'euros rien qu'aux États-Unis.

"Lorsque la génération silencieuse (née entre 1925 et 1945), les baby-boomers (1946 à 1964) et la cohorte la plus âgée de la génération X (1965 à 1979) mourront, 2,9 billions d'euros de richesses immobilisées dans leurs maisons seront libérées", indique le rapport, d'après "Yahoo Finance".

Liam Bailey, responsable mondial de la recherche chez "Knight Frank", estime que l'afflux de richesses au sein de la jeune génération devrait contribuer dans une large mesure à accroître les investissements durables et la réduction consciente de l'empreinte carbone.

"Les milléniaux semblent avoir compris le message lorsqu'il s'agit de réduire la consommation. 80 % des hommes et 79 % des femmes interrogés disent qu'ils essaient de réduire leur empreinte carbone", affirme Liam Bailey, comme l'a rapporté le quotidien britannique " The Guardian".

Un héritage peut-il suffire à amortir les chocs économiques en cours ?

Bien que l'héritage soit susceptible d'ajouter un joli pactole aux finances des milléniaux, la réalité actuelle est bien plus sombre. Les milléniaux ont déjà subi un certain nombre de chocs tels que le Brexit, la pandémie, la crise du coût de la vie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la crise énergétique qui en a résulté. Plus récemment, la guerre entre Israël et le Hamas et les attaques de la mer Rouge ont également contribué à accroître l'incertitude économique et géopolitique.

Plusieurs des facteurs susmentionnés ont également entraîné une hausse de l'inflation, cette dernière ayant atteint, au Royaume-Uni, son niveau le plus élevé en 41 ans, à savoir 11,1 %, en octobre 2022. Bien qu'elle ait considérablement baissé depuis lors, s'établissant à 4 % en janvier 2024, l'inflation reste deux fois supérieure à l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre.

Au Royaume-Uni, cette situation a entraîné une hausse des taux d'intérêt, la Banque d'Angleterre tentant de ramener l'inflation sous contrôle. Les taux hypothécaires ont également augmenté. En raison du prix de l'immobilier, de nombreux milléniaux déclarent ne pas pouvoir se permettre d'acheter une maison à l'heure actuelle.

La crise du coût de la vie a également contribué à ce que plusieurs milléniaux affirment qu'ils vivent au mois le mois avec leur salaire et qu'ils ne peuvent pas se permettre de cotiser beaucoup sur des comptes d'épargne ou des fonds de pension. Cela contraste avec l'image stéréotypée du millenial moyen qui gaspille son argent dans des cafés coûteux et d'autres produits de luxe.

Selon le rapport d'audit intergénérationnel 2023 de la "Resolution Foundation", "les milléniaux, nés à la fin des années 1980, gagnaient en moyenne 8 % de moins à l'âge de 30 ans que leurs homologues de la cohorte de la génération X, lorsqu'ils avaient le même âge".

Les milléniaux sont plus optimistes quant à la croissance de leurs revenus

L'étude "Next Generation Survey" de "Knight Frank" montre que 75 % des hommes millenials très fortunés (HNWI) s'attendent à ce que leur patrimoine augmente au cours des 12 prochains mois.

En ce qui concerne les femmes, 64 % des femmes millenials HNWI s'attendent à la même chose. Ce chiffre est passé à 81 % lorsqu'il s'est agi de la génération suivante, la génération Z, la moitié d'entre elles ayant révélé qu'elles s'attendaient à une "croissance significative".

Cela s'explique probablement par le fait que plusieurs investisseurs estiment que les politiques des banques centrales visant à contenir l'inflation ont bien fonctionné jusqu'à présent, le processus de désinflation s'accélérant au cours des derniers mois. La perspective d'une réduction des taux d'intérêt par plusieurs grandes banques centrales dans le courant de l'année a également contribué à ce sentiment positif.

En dépit de plusieurs chocs économiques, plusieurs actions, notamment américaines, se sont également bien comportées. Les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle ont été parmi les plus performantes et ont suscité un intérêt considérable, avec des sociétés telles que "Nvidia" qui se sont particulièrement bien comportées, ainsi que les "sept magnifiques" actions américaines dans leur ensemble.

"L'amélioration des perspectives en matière de taux d'intérêt, la bonne tenue de l'économie américaine et la forte hausse des marchés boursiers ont favorisé la création de richesse à l'échelle mondiale. À la fin de l'année 2023, il y avait 4,2 % de personnes très fortunées de plus qu'un an auparavant, avec près de 70 investisseurs très fortunés créés chaque jour, ce qui porte le total mondial à un peu plus de 626 619", précise Liam Bailey

Selon le rapport sur la richesse, cette tendance devrait se poursuivre, le nombre de personnes fortunées dans le monde devant augmenter d'environ 28,1 % d'ici à 2028. La Malaisie devrait connaître une croissance de 35 %, l'Indonésie de 34 %, l'Inde de 50 % et la Chine continentale de 47 %. Toutefois, à l'échelle mondiale, cela reste inférieur à l'augmentation de 44 % observée au cours des cinq années précédant 2023.

Les milléniaux sont également plus optimistes quant à la poursuite de la hausse des prix de l'immobilier résidentiel, ce qui pourrait entraîner une augmentation significative de la valeur de leurs biens et de leurs investissements immobiliers une fois qu'ils auront hérité de ceux des générations précédentes.

"La cohorte croissante de personnes fortunées voit l'immobilier d'un bon œil. Près d'un cinquième (19 %) des UHNWI prévoient d'investir dans l'immobilier commercial cette année, tandis que plus d'un cinquième (22 %) envisagent d'acheter des biens résidentiels. La croissance au cours de la période de prévision offre de nombreuses opportunités aux investisseurs, en particulier aux promoteurs capables de proposer des biens immobiliers adaptés aux goûts changeants des nouveaux riches", affirme Liam Bailey.