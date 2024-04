Investissements : ces secteurs convoités par les plus riches

Par euronews (adapté de l'anglais)

Selon une récente étude, les investisseurs les plus fortunés vont débourser près de dollars 443 milliards d’euros cette année. Quels sont les secteurs les plus ciblés ? Tour d'horizon.

L’année dernière, 70 investisseurs en moyenne sont devenus très fortunés chaque jour et c’est une tendance qui ne montre aucun signe de ralentissement.

La population mondiale des ultra-riches a augmenté de 4,2 % et ce nombre devrait augmenter de 28 % au cours des cinq années, selon le cabinet de conseil immobilier Knight Frank.

Son dernier rapport sur la richesse révèle que le nombre de particuliers fortunés (disposant d'une valeur nette de 27,6 millions d'euros ou plus, UHNWI en anglais) à travers le monde est passé à 626 619 personnes, contre 601 300 un an plus tôt. Cela serait dû à l’augmentation des investissements en actions dans l’espoir d’une baisse des taux d’intérêt, ce qui a conduit à une hausse de la valeur des marchés boursiers. La solide performance de l’économie américaine a également aidé les riches à s’enrichir davantage.

La croissance a été tirée par l'Amérique du Nord où le nombre de ultra-riches a augmenté de 7,2 % en un an, suivie par le Moyen-Orient (6,2 %).

L'Europe est à la traîne en termes de génération de nouvelles richesses (le nombre de super-riches n'a augmenté que de 1,8 %), mais le " continent reste le foyer des 1 % les plus riches", écrit Liam Bailey, responsable mondial de la recherche chez Knight Frank.

Seule l’Amérique latine a vu son nombre de personnes fortunées diminuer de 3,6 %.

La croissance de 2023 fait suite à une année où la richesse totale des plus riches a chuté de 9,18 milliards d’euros) alors que les chocs énergétiques, économiques et géopolitiques se sont succédé.

"Cette année, nous confirmons une augmentation du nombre d'UHNWI à l'échelle mondiale, tirée par la croissance aux États-Unis et au Moyen-Orient, et par la demande continue de ces investisseurs pour l'immobilier", précise Liam Bailey, ajoutant que "le besoin de capitaux dans l'immobilier le secteur n'a jamais été aussi élevé".

De combien faut-il pour adhérer au club ?

Cela dépend de quel pays on parle, mais en général, il est plus facile d’appartenir aux 1 % les plus riches que de devenir un individu très fortuné, assis avec 30 millions d'euros. Même à Monaco, la valeur nette minimale nécessaire est inférieure à la moitié.

Où vont investir les plus riches cette année ?

Un total de 443,5 milliards d'euros devraient être investis cette année, dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale, suggère le rapport, qui prévoit que le PIB mondial avoisinera 2,9 % en 2024, contre 3,1 % un an plus tôt. .

Compte tenu de la fragmentation continue des relations entre les États-Unis et la Chine, on s'attend à une croissance des investissements dans des secteurs stratégiques tels que la technologie, l'énergie et la défense, prévoit le rapport.

De plus, 2024 pourrait être l'année de la reprise du marché immobilier après que les taux d'intérêt élevés lui ont laissé leur empreinte l'année dernière, le marché résidentiel étant moins durement touché que l'immobilier commercial (CRE), selon le rapport.

Plus d’un cinquième des UHNWI dans le monde envisagent d’acheter une propriété résidentielle en 2024.

Pour les plus riches du monde, les propriétés de premier ordre (les plus chères dans un endroit donné, généralement définies comme les 5 % les plus riches de chaque marché en valeur) sont au centre de l'attention. Le rapport note que, malgré les taux d’intérêt mondiaux élevés et les volumes de ventes touchés en 2023, la valeur de ces propriétés de premier ordre a continué de croître de 3,1 % dans le monde.

En outre, près d’un cinquième des plus riches envisagent d’investir dans l’immobilier commercial, même si l’année 2023 a été désastreuse, avec des volumes d’investissement en baisse de près de moitié en raison de coûts d’endettement plus élevés.

Selon Knight Frank, les investisseurs du Moyen-Orient et d’Asie devraient être les plus enclins à acheter de l’immobilier commercial.

"Des valeurs plus faibles, des taux d'intérêt plus bas et certaines ventes forcées permettront une amélioration très attendue des volumes d'investissement", note le rapport.

L'IA et le changement climatique dans les investissements immobiliers

Le rapport prévoit qu'environ 40 % des dépenses informatiques des entreprises seront consacrées à des projets liés à l'IA d'ici l'année prochaine, certains types de propriétés commerciales pouvant bénéficier de ce changement.

Une augmentation considérable de la demande de centres de données, notamment à proximité de sources d'énergie rentables, est fortement attendue. Des espaces de bureaux spécialisés pour la recherche seront également recherchés, situés à proximité des universités ou des pôles technologiques établis.

De plus, la gestion des bâtiments basée sur l’IA, y compris l’efficacité énergétique, la climatisation et la sécurité, seront les mots à la mode sur le marché des bureaux de premier plan.

Selon le rapport, la durabilité est de plus en plus au centre des préoccupations des plus riches du monde, avec près des deux tiers des UHNWI tentant de réduire leur empreinte carbone et faisant de la durabilité une considération clé dans leur investissement en CRE.

Le changement climatique a un impact de plus en plus important sur le marché immobilier, en raison de la modification des rendements des cultures dans les régions agricoles, des changements dans les modèles touristiques, des propriétés endommagées et des perturbations des infrastructures.

À court terme, un nombre croissant de propriétés sont confrontées à des primes d'assurance qui augmentent, voire sont entièrement refusées par les compagnies d'assurance.

Parallèlement, on constate une augmentation sensible des demandes des locataires et des investisseurs pour des immeubles situés dans des zones à faible risque ainsi que pour des bâtiments économes en énergie. On s’attend à une demande accrue de technologies qui aident les propriétaires fonciers à se préparer, à s’adapter et à se remettre des aléas liés au climat et des dommages qui en découlent.

Les objets de luxe brillent moins

Malgré des ventes individuelles record en 2023, le rapport révèle que certains actifs sont en baisse sur le marché du luxe, tels que le whisky rare (-9 %), les voitures classiques (-6 %), les sacs à main (-4 %) et les meubles (- 2 %).

Même si l'art, la bijouterie et l'horlogerie sont toujours en hausse, le rapport s'attend à ce que ce marché connaisse une forte volatilité.

Qu’est-ce qui attend les plus riches du monde dans les années à venir ?

"Nous prévoyons que le nombre d'individus riches dans le monde augmentera de 28,1 % au cours des cinq années jusqu'en 2028", indique le rapport, ajoutant qu'il est inférieur à l'augmentation de 44 % enregistrée au cours des cinq années jusqu'en 2023.

La croissance des années à venir proviendra de l'Asie, et essentiellement de l'Inde et de la Chine continentale.

Plus des deux tiers des personnes les plus riches (UHNWI) dans le monde prévoient une croissance de leur patrimoine cette année, les plus jeunes faisant preuve de plus de confiance.

La part des femmes parmi les plus riches a augmenté, représentant, en 2023, environ 11 % des UHNWI dans le monde. Ce chiffre pourrait encore grimper puisque, parmi la génération Z disposant d'une valeur nette de 920 millions d'euros ou plus (personnes fortunées), un nombre remarquable de 81 % de femmes s'attendent à une croissance au cours des prochaines années et la moitié d'entre elles s'attendent à une croissance. "croissance significative".

