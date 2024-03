Où les Européens investissent-ils le plus dans les cryptomonnaies ?

La plupart des cryptomonnaies ont démarré l'année 2024 sur les chapeaux de roue. Découvrez où, en Europe, les investisseurs adoptent le plus les cryptomonnaies.

PUBLICITÉ

Crypto, le mot à la mode dans le monde de la finance. Il y a, actuellement, environ 31 millions d'utilisateurs de ces actifs numériques, en Europe, selon les estimations de la passerelle de paiement de crypto-monnaies TripleA.

L'Asie arrive en tête avec 263 millions d'utilisateurs, suivie de l'Amérique du Nord avec 57 millions et de l'Afrique avec 38 millions.

En Europe, le nombre d'utilisateurs varie considérablement d'un pays à l'autre.

Selon l'indice 2023 Global _C__rypto Adoption Index_de Chainalysis, une plateforme de données sur la blockchain, basée à New York, les pays d'Europe de l'Est sont les plus grands adeptes des investissements dans les cryptomonnaies.

Sur une échelle de 0 à 1, l'indice montre où la plupart des gens placent la plus grande part de leur richesse dans les cryptomonnaies.

Les trois premiers pays européens se trouvent tous à l'Est. L'Ukraine (0,215) est en tête, suivie de la Turquie (0,142) et de la Russie (0,140).

L'attention se porte ensuite sur l'Ouest. Le Royaume-Uni (0,121) arrive en quatrième position et l'Espagne (0,062) occupe la cinquième place.

Toutefois, si l'on considère le monde dans son ensemble, l'Europe est reléguée au second plan. C'est ce que l'on appelle le _Global South_qui est l'étoile cryptographique la plus brillante.

L'Asie domine la scène mondiale

L'Inde est à la tête de l'adoption des cryptomonnaies au niveau mondial, obtenant la note maximale de l'indice (1). Le Nigeria (0,642) et le Viêt Nam (0,568) viennent ensuite.

Les États-Unis (0,367) et l'Ukraine (0,215) occupent les quatrième et cinquième places, avec un score inférieur à 0,5. Cette dernière est le seul pays européen à figurer parmi les cinq et dix premiers pays du monde. La France pointe à la vingt-troisième place avec un score de 0,059.

Selon Chainalysis, l'Asie centrale et du Sud est la région où l'adoption des cryptomonnaies est la plus forte. En effet, six des dix premiers pays y sont situés.

Les investissements dans les cryptomonnaies sont en hausse

Alors que le bitcoin est proche de son plus haut niveau historique, la capitalisation boursière globale des cryptomonnaies a augmenté de 5 % en 24 heures pour atteindre 2,44 billions de dollars, soit plus que le PIB de l'Allemagne, la troisième plus grande économie du monde.

Alors que les cryptomonnaies gagnent en popularité sur les marchés, des efforts considérables sont déployés pour les intégrer dans le système financier traditionnel,

En Europe, plus de 1 100 entités liées à la blockchain prospèrent entre la Suisse, le Liechtenstein et le nord de l'Italie, et représentent une valeur combinée de 170 338 750 000 euros, en décembre 2022.

De nombreux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, comme le Salvador, sont également à la pointe de l'adoption des cryptomonnaies. Le pays a été le premier à exiger que toutes les entreprises du pays acceptent le bitcoin.