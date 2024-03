Les préjugés sexistes à l’égard des femmes peuvent prendre de nombreuses formes ; et existent encore dans le monde entier. Certaines femmes prennent l’initiative du changement pour en inspirer d’autres, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire.

Depuis 1975, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale des femmes le 8 mars.

C’est une journée qui consiste à marquer les progrès des femmes en tant que leaders et actrices du changement dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Les entreprises identifient les domaines où l’écart de rémunération entre les sexes peut être comblé et les préjugés et la discrimination qui peuvent être éliminés pour créer plus d’inclusion, ce qui correspond au thème de cette année, « Investir dans les femmes : Accélérer le progrès ».

Le présentateur de The Exchange, Guy Shone, s’est entretenu avec deux femmes actrices du changement dans différents secteurs. Katherine Maher, ancienne PDG de Web Summit, conférence internationale annuelle sur la technologie, et nouvelle PDG de NPR, a eu un impact considérable sur les femmes dans le secteur de la technologie. Dr Shaheena Janjuha-Jivraj est professeure associée à HEC Paris au Qatar, experte en innovation, leadership et diversité et autrice primée dont le travail vise à inspirer et à autonomiser la prochaine génération de femmes.