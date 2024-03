D’anciens dirigeants et d’autres en exercice se sont réunis autour des principes de solidarité, d’égalité et d’inclusion pour échanger et trouver des solutions mondiales aux problèmes mondiaux.

Des dirigeants, décideurs et responsables politiques du monde entier se sont réunis lors du 11e Forum global de Bakou, en Azerbaïdjan, pour discuter de leurs préoccupations communes.

Le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a accueilli plus de 4 présidents et Premiers ministres en exercice et 40 anciens présidents et Premiers ministres. « Si nous comparons les sujets abordés en mars dernier et ceux dont nous discutons aujourd’hui, nous constatons des changements substantiels. Des changements géopolitiques », a-t-il déclaré.

Le président albanais Bajram Begaj a exprimé une opinion similaire en réclamant une « réponse unifiée » aux défis mondiaux. « En effet, nous vivons une époque sans précédent. Il se passe beaucoup de choses. Il y a de l’instabilité politique. Nous avons des disparités économiques. Nous sommes confrontés au changement climatique. Nous faisons face à des défis en matière de santé. Bien sûr, la question de l’éducation. Il y a l’injustice sociale. Mais ces défis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être relevés seuls », a-t-il déclaré.

Le thème de l’événement était « Réparer le monde fracturé » et de nombreux participants ont plaidé en faveur d’une modernisation des institutions dépassées et d’une gouvernance mondiale. « Nous sommes dans une situation où le monde a radicalement changé au cours des 70 dernières années et nous vivons toujours dans un monde dont l’architecture a été conçue il y a longtemps », a déclaré Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne et ancien gouverneur de la Banque de France.