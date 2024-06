Les progrès de l'IA et de l'analyse des données boostent l'affichage et la publicité extérieure. Les écrans interactifs des lieux publics établissent un lien nouveau et original avec les clients, offrant aux marques de nouvelles possibilités pour divertir, informer et promouvoir leurs produits

PUBLICITÉ

Le marché de l'affichage et de la publicité extérieure est en plein essor. The Exchange explore la manière dont l'intelligence artificielle et la connectivité ultra-rapide ont apporté un nouveau souffle à un secteur estimé à plus de 25 milliards d'euros à l'échelle mondiale. La Sphère a ouvert ses portes à Las Vegas l'année dernière avec un écran enveloppant de 16 000 LED, dont le coût est estimé à 2 milliards d'euros, ce qui en fait le lieu de divertissement le plus cher jamais construit dans la ville. Les métropoles comme Londres, Paris et Tokyo se tournent de plus en plus vers les écrans interactifs et 3D pour divertir et promouvoir des produits auprès du public. Aux États-Unis, Delta Airlines a récemment installé un écran high-tech à l'aéroport métropolitain de Détroit, qui fournit des informations personnalisées aux passagers quand ils passent devant celui-ci. Dans cet épisode, Sylvain Le Borgne, Chief Data Officer chez JCDecaux, l'un des leaders mondiaux de la publicité extérieure, explique comment les écrans et les installations high-tech transforment la façon dont les marques et les citoyens interagissent dans les lieux publics.