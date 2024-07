Les producteurs de champagne vont réduire leur récolte face à la baisse de la demande

Les producteurs de champagne sont également sous pression suite à la décision de la Chine d'imposer des droits de douane sur les importations de produits de luxe en provenance de l'UE.

PUBLICITÉ

Le comité français du champagne et les producteurs ont suggéré de réduire le nombre de raisins récoltés en 2024, à la suite des ventes décevantes de champagne, les clients n'étant pas disposés à dépenser pour des produits de luxe.

Les ventes de champagne ont déjà chuté de plus de 15 % au cours des six premiers mois de l'année, pour atteindre environ 106,7 millions de bouteilles. Afin de protéger les producteurs contre de nouvelles pertes, le niveau de rendement maximal des raisins récoltés pour cette année a été fixé à 10 000 kilogrammes par hectare, contre 11 400 kilogrammes par hectare l'année précédente.

La récolte actuelle a déjà été affectée par des conditions météorologiques défavorables, avec des pluies excessives et des gelées causant des problèmes tels que le champignon mildiou qui endommage les cultures. En été, les vagues de chaleur entraînent souvent de violents orages.

Toutefois, l'approvisionnement en champagne de cette année peut encore être sauvé, car la plupart des bouteilles de champagne contiennent plusieurs millésimes différents. Il est donc très courant d'utiliser les stocks des années précédentes, qui sont généralement complétés en période de bonnes récoltes.

Le comité français du champagne a également présenté vendredi de nouveaux changements dans les règles d'emploi concernant les travailleurs saisonniers, y compris l'amélioration des lignes directrices de l'industrie et des pratiques en matière de santé et de sécurité, ainsi que des conseils sur la façon d'attirer davantage de travailleurs saisonniers.

Mazime Toubart et David Chatillon, coprésidents du Comité champagne, ont déclaré à ce sujet dans un communiqué : "Toutes les mesures présentées aujourd'hui sont le fruit du travail mené depuis octobre 2023 pour élaborer ce plan d'action inédit et nécessaire. Nous tenons à saluer l'implication du gouvernement dans nos travaux, avec le soutien de la ministre française du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin."

"Le Comité Champagne a pris ses responsabilités collectives en mettant en place des outils concrets. Nous comptons maintenant sur le soutien de tous pour que les pratiques individuelles soient à la hauteur de l'excellence de notre appellation."

Les droits de douane chinois continuent de peser sur les producteurs de produits de luxe

L'escalade de la guerre commerciale entre l'UE et la Chine, déclenchée par les droits de douane imposés par l'UE sur les importations de véhicules électriques chinois, s'intensifie, la Chine ayant également menacé d'imposer des droits de douane en guise de représailles. Ceux-ci sont appliqués aux exportations européennes d'articles de luxe tels que le brandy, le vin et le cognac, les montres et les sacs à main, ainsi qu'à d'autres articles tels que les produits laitiers et la viande de porc.

Des producteurs tels que Pernod Ricard et Moet Hennessy sont déjà sous le feu des critiques. En outre, l'incertitude économique qui règne actuellement dans le monde entier, avec des taux d'intérêt plus élevés, une inflation et un coût de la vie galopants et des tensions géopolitiques, fait que les gens hésitent de plus en plus à dépenser pour des produits de luxe.