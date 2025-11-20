Lors de l'ADIPEC 2025, les nouvelles technologies numériques et basées sur l'IA ont été mises à l'honneur alors que les producteurs d'énergie accélèrent leurs plans pour réduire le méthane et renforcer l'efficacité opérationnelle. Les opérateurs régionaux ont présenté un suivi des émissions basé sur les satellites, une détection par drones offshore et des modèles de jumeau numérique soutenant le développement de gaz à faible teneur en carbone.

Les dirigeants ont déclaré que ces outils peuvent stabiliser la production tout en réduisant l'impact environnemental, avec une optimisation autonome des puits et des analyses de sécurité en temps réel, qui devraient remodeler les performances sur le terrain dans toute la région Caspienne. Le déploiement de solutions d'IA évolutives et adaptées à l’usage prévu a été présenté comme une étape clé vers des émissions de méthane à un niveau proche de zéro, conformément aux objectifs de transition mondiaux et régionaux croissants.