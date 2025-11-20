Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Loader
En continu
À la une
Dernières publications
Europe
Catégories
Programmes
A découvrir
Monde
Catégories
Programmes
A découvrir
Business
Catégories
Programmes
A découvrir
Voyage
Catégories
Programmes
Next
Catégories
Programmes
A découvrir
Culture
Catégories
Programmes
Green
Catégories
Programmes
A découvrir
Santé
Catégories
Programmes
Vidéos
Plus
Couverture spéciale
Services
Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Loader
Suivez-nous
Flipboard Linkedin
Publicité

ADIPEC 2025 : Suivi du méthane via l'IA, drones offshore et analyses de sécurité en temps réel

En partenariat avec
ADIPEC 2025 : Suivi du méthane via l'IA, drones offshore et analyses de sécurité en temps réel
Tous droits réservés  Euronews
Tous droits réservés Euronews
Par Rebecca McLaughlin-Eastham
Publié le
Partager
Partager Close Button
Copier/coller le lien embed de la vidéo de l'article : Copy to clipboard Lien copié

L'ADIPEC 2025 a mis en évidence les progrès de l'innovation énergétique : détection des émissions alimentée par l'IA, surveillance par drones offshore, solutions de puits autonomes qui promettent une moindre teneur en méthane, une sécurité renforcée et une production optimisée axée sur les données.

Lors de l'ADIPEC 2025, les nouvelles technologies numériques et basées sur l'IA ont été mises à l'honneur alors que les producteurs d'énergie accélèrent leurs plans pour réduire le méthane et renforcer l'efficacité opérationnelle. Les opérateurs régionaux ont présenté un suivi des émissions basé sur les satellites, une détection par drones offshore et des modèles de jumeau numérique soutenant le développement de gaz à faible teneur en carbone.

Les dirigeants ont déclaré que ces outils peuvent stabiliser la production tout en réduisant l'impact environnemental, avec une optimisation autonome des puits et des analyses de sécurité en temps réel, qui devraient remodeler les performances sur le terrain dans toute la région Caspienne. Le déploiement de solutions d'IA évolutives et adaptées à l’usage prévu a été présenté comme une étape clé vers des émissions de méthane à un niveau proche de zéro, conformément aux objectifs de transition mondiaux et régionaux croissants.

Accéder aux raccourcis d'accessibilité
Partager