Simon Hantaï, l'exposition du centenaire à la Fondation Vuitton

C'est une exposition spectaculaire consacrée au peintre franco-hongrois Simon Hantaï, figure magistrale de l’abstraction, et dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance.

Plus de 130 chefs-d’œuvre disséminés sur près de 2 700 m2, faisant dialoguer les grandes périodes de l’artiste avec des toiles d’Henri Matisse et de Jackson Pollock.

Beaucoup de ces œuvres n'ont jamais été exposées, et sont, pour la plupart, des grands formats centrés de la seconde moitié du XXème siècle.

Jusqu'au 29 août 2022, Fondation Vuitton à Paris, France

La Biennale de Arte de Venise, The Milk of Dreams

La Biennale de Arte, créé à la fin du XIXe siècle, s’est imposé comme l’un des plus prestigieux rendez-vous artistiques de l'année.

Jusqu'au mois de novembre, les touristes et les amateurs d'art peuvent se faire une idée de la création contemporaine avec des artistes venus du monde entier.

Un événement incontournable qui cette année, à travers son programme et son intitulé "The Milk of Dreams", veut réenchanter par l'art un monde en plein bouleversement écologique et politique.

_Jusqu'au 27 novembre, Arsenale & Giardini à Venise, Italie

Festival de musique de Berlin, Musikfest

Ouverture ce week-end de la saison musicale à Berlin avec le Musikfest qui regroupe pas moins de 50 œuvres de plus de 40 compositeurs.

Les principaux orchestres de Berlin seront présents, ainsi que les plus prestigieuses formations venus d'Europe et du monde entier : 33 ensembles au total et de nombreux solistes pour le plaisir des oreilles des milliers d'amateurs de musiques classique rassemblés dans la capitale allemande.

Jusqu'au 19 septembre, dans les salles de concert berlinoises, Allemagne

