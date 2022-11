Guerre en Ukraine : à Odessa, le théâtre entretient la flamme de l'art et de l'espoir

Malgré la guerre qui fait rage, le rideau continue de s'ouvrir à Odessa. Au théâtre national académique d'opéra et de ballet, les spectateurs comme les artistes profitent de cette parenthèse enchantée pour s'évader :

"Se changer les idées"

"Sur scène, je ne pense qu'à ma façon de danser, au personnage. Les pensées de la guerre n'interfèrent pas pendant un moment. J'espère que le public pourra lui aussi se changer les idées, car il est impossible de penser constamment à la guerre", souligne la danseuse de ballet, Katerina Bartosh.

Depuis sa réouverture en juin, le théâtre fonctionne avec la moitié de son personnel habituel. Il n'a pas échappé à la dure réalité de la guerre et au bruit angoissant des bombardements, comme le rappelle Harry Sevoyan, le directeur artistique du théâtre : "Plusieurs fois pendant les représentations, il y avait des raids aériens, des roquettes explosaient au-dessus du théâtre. C'était très effrayant, les artistes étaient inquiets. C'était un moment très difficile. Mais après la fin du raid aérien, la représentation a continué."

Une forme de résistance

Pas question de fuir et d'abandonner. Les danseurs, musiciens et techniciens toujours en piste au théâtre d'Odessa veulent faire de leur passion une arme puissante. Car l'art en Ukraine est aujourd'hui une forme de résistance, un moyen de lutter contre la peur et de remonter le moral du peuple.

"Regardez combien de personnes sont venues au théâtre. Les gens ont besoin de se changer les idées, surtout quand certains n'ont même pas l'électricité chez eux, pas d'internet, pas de connexion téléphonique. Ce théâtre est le seul lien qu'ils ont avec le reste de la société", souligne la décoratrice Natalya Dovgaya.

Avec trois représentations sur quatre par semaine, dont beaucoup à guichet fermé, le théâtre d'opéra et de ballet d'Odessa entretient la flamme de l'art et de l'espoir. C'est un refuge pour celles et ceux qui veulent oublier la noirceur de guerre.

"J'ai toujours peur de ce qu'il va se passer dans le futur. Mais nous espérons une fin heureuse. Nous croyons en la victoire", conclut la danseuse Viktoria Solovyeva.