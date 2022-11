Le son du changement climatique

La forêt du Risoud, avec ses 2200 hectares à la frontière entre la France et la Suisse, est une des plus grandes forêts d'Europe. Mais ce trésor vivant est menacé : les arbres centenaires, essentiellement des épicéas, souffrent du réchauffement climatique. Beaucoup jaunissent et certains se sont asséchés.

Avec l'augmentation des températures, les problèmes se multiplient pour cette forêt exceptionnelle. Prolifération d'insectes nuisibles, de champignons pathogènes... Les connaisseurs les plus anciens s'en alarment : "avec le réchauffement climatique et le manque d'eau, je ne sais pas ce que l'on va trouver comme bois de résonance, comme bois de haute qualité, dans les prochaines années ! Cela devient une catastrophe" explique Théo Magnin, qui y prélève du bois pour son entreprise de fabrication d'instruments de musique.

avec le réchauffement climatique et le manque d'eau, je ne sais pas ce que l'on va trouver comme bois de résonance, comme bois de haute qualité, dans les prochaines années ! Cela devient une catastrophe Theo Magnin dirigeant de Swiss Resonance Wood

Si seuls les épicéas centenaires donnent une résonnance de haute qualité permettant de concevoir de bons violons, violoncelles ou contrebasses ; le réchauffement climatique a donc une conséquence inattendue : il transforme aussi les sons que nous écouterons dans les prochaines années.