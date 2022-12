Lyon donne le coup d'envoi ce jeudi soir de sa célèbre fête des Lumières. Tradition religieuse à l'origine en remerciement à Marie, l'événement est devenu le temps fort le plus touristique de la ville. Quelques 500 000 visiteurs sont attendus chaque soir jusqu'à dimanche.

A l'heure des appels à la sobriété, le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, défend une fête ouverte au plus grand nombre et assure que la facture énergétique restera mesurée.

"une fête ouverte et écoresponsable" dit le maire écologiste

"On a souhaité faire en sorte que la fête puisse être la plus ouverte, la plus accessible pour les familles et pour les enfants. C'est aussi une fête participative puisque quatre œuvres ont été faites avec les habitants. Et puis cette fête on la veut aussi placée sous le signe de l'écoresponsabilité. Les œuvres sont basées sur la technique LED, ça veut dire que la consommation électrique est extrêmement limitée", dit l'élu.

Parmi la trentaine d'installations majeures, l'oeuvre Unicode 3D forme un cube géant pour une immersion numérique dans les écritures du monde, tel un jeu de ping-pong. Rencontre avec l'artiste Fred Sapey-Triomphe : "un jeu commun, banal est transformé par la magie d'un montage électronique en un écran pixélizé de manière surprenante. Ça part un peu du concept de la tour de Babel où c'est un ensemble infini de langues et c'est unifié avec le système informatique Unicode qui permet maintenant sur un smartphone, sur un ordinateur, d'écrire toutes les langues du monde y compris l'egyptien classique, le perse antique, jusqu'aux émojis et puis il y a des cases vides pour les langues du futur."

Cette année, les spectacles sons et lumières à Lyon s'offrent pratiquement sans restrictions. À la tombée de la nuit, les monuments historiques, les bâtiments publics, les places ou les parcs serviront de toile aux multiples œuvres d'art lumineuses.