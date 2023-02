"Superpower", le film de Sean Penn sur la guerre en Ukraine, ovationné à la Berlinale

Le réalisateur et acteur américain Sean Penn a présenté "Superpower" ce vendredi à la 73e édition de la Berlinale. Ce documentaire a été tourné au plus près du président ukrainien, comédien dans une autre vie, juste au moment du début de l'offensive de Moscou il y a un an.

"Du jour au lendemain, Volodymyr Zelensky a été deux personnages complètement différents ", a observé Sean Penn dans un entretien au magazine Variety cette semaine à propos de l'impact de l'invasion.

"Superpower", coréalisé avec Aaron Kaufman, a reçu une standing-ovation.

Rentrant d'un séjour à Kyiv, Sean Penn, ému, a témoigné sur scène de l'état d'esprit des Ukrainiens qui selon lui n'a "pas changé" depuis l'invasion : "leur volonté est simplement renforcée (…) Il y a une extraordinaire solidarité et une unité qui devraient tous nous inspirer", a ajouté l'acteur et réalisateur américain.

Dans un tout autre style, le film "Blackburry" a lui aussi été bien accueilli. Il porte un regard ironique sur la saga d'un téléphone devenu l'emblème du cadre sup' des années 2000 avant de tomber dans l'oubli. Ce docu-fiction canadien co-écrit et réalisé par Matt Johnson est en lice pour l’Ours d’Or.

"Someday We'll Tell Each Other Everything" de la réalisatrice franco-iranienne Emily Atef est également en compétition.

Le long-métrage basé sur le roman éponyme de Daniela Krien se déroule en 1990 dans l'ancienne Allemagne de l'Est et suit la relation amoureuse d’une jeune femme avec un agriculteur charismatique de deux fois son âge.