La nage seins nus autorisée dans les piscines à Berlin

Une Française a gagné un procès autorisant les femmes à nager seins nus dans les piscines publiques de Berlin.

En 2022, Gabrielle Lebreton, une Française qui vit dans la capitale allemande depuis plus de dix ans, a intenté un procès à l'État de Berlin, affirmant avoir été victime de discrimination lorsque des agents de sécurité lui ont demandé de se couvrir à la piscine Plansche, dans le quartier de Treptow-Köpenick.

Mme Lebreton était accompagnée de son fils de cinq ans lorsqu'on lui a demandé de quitter la piscine. Elle a fait remarquer que plusieurs hommes n'étaient pas considérés comme nus alors qu'ils ne portaient que des bas de maillots de bain mais la police a été appelée et l'a expulsée de l'établissement.

La plaignante a déclaré à l'époque au journal Die Zeit qu'elle ne comprenait pas la distinction vestimentaire entre les hommes et les femmes : "Pour moi - et je l'enseigne à mon fils - non, il n'y a pas de grande différence. Pour les hommes comme pour les femmes, la poitrine est une caractéristique sexuelle secondaire mais les hommes ont la liberté d'enlever leurs vêtements lorsqu'il fait chaud, ce qui n'est pas le cas des femmes."

Bien que la piscine ait modifié sa politique par la suite, Gabrielle Lebreton a attaqué l'État de Berlin au nom d'une loi de 2020 contre la discrimination.

Le _Berliner Baederbetrieb_e, qui gère les piscines de la ville, a réagi cette semaine en se rangeant à l'avis de Mme Lebreton et en obligeant les piscines publiques à autoriser les femmes à prendre des bains de soleil et à nager seins nus.

"Le bureau du médiateur se félicite de la décision du Baederbetriebe car elle établit l'égalité des droits pour tous les Berlinois, qu'ils soient hommes, femmes ou non binaires, et parce qu'elle crée également une sécurité juridique pour le personnel du Baederbetriebe", a déclaré Doris Liebscher, la directrice du bureau du médiateur.

Berlin n'est pas la première ville allemande à adopter des codes vestimentaires plus souples dans ses bassins. En 2022, Siegen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et Göttingen, en Basse-Saxe, avaient déjà introduit la natation seins nus dans les piscines publiques. Hanovre exige aussi dorénavant que seuls les "organes sexuels primaires" soient couverts dans les piscines.