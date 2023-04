Festival de Cannes : "Jeanne du Barry" de Maïwenn et avec Johnny Depp en ouverture

Par Euronews

"Jeanne du Barry", un drame d'époque français dans lequel Johnny Depp incarne le roi Louis XV, sera le film d'ouverture du prochain Festival de Cannes.

Le long-métrage est dirigé par la réalisatrice française Maïwenn, qui joue également le rôle-titre de la célèbre courtisane qui met à profit ses charmes et son intelligence pour gravir un par un les échelons de la société.

Johnny Depp interprète son rôle en français dans le film, une première pour lui.

Maïwenn et Johnny Depp dans "Jeanne du Barry" Why Not Productions

Il s'agit du premier grand rôle de Johnny Depp depuis trois ans (on l'a vu pour la dernière fois en 2020 dans Minamata, présenté à la Berlinale), et depuis son procès en diffamation très médiatisé avec son ex-femme Amber Heard, qui l'accusait de violences conjugales.

Le sixième long-métrage de Maïwenn (après notamment "Polisse", Prix du jury à Cannes en 2011), sera projeté lors de la première soirée du Festival de Cannes, le 16 mai, et sortira le même jour en salle en France, comme il est d'usage pour la soirée d'ouverture.

Le Festival de Cannes, qui se déroulera du 16 au 28 mai, compte déjà quelques poids lourds hollywoodiens dans son programme, avec Indiana Jones et le Cadran de la Destinée en première mondiale, ainsi que le dernier film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

La programmation complète sera annoncée le 13 avril.