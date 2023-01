Cinéma : "A l'Ouest, rien de nouveau" : le film domine les nominations aux Bafta

"A l'Ouest, rien de nouveau" raconte l'histoire d'un jeune soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale.

C'est une adaptation d'un roman pacifiste d'Erich Maria Remarque et le film est signé du réalisateur allemand Edward Berger.

"A l'Ouest, rien de nouveau" domine les nominations aux Bafta, les récompenses britanniques du cinéma.

Krishnendu Majumdar, président des Bafta : "Je pense que c'est simplement le savoir-faire et le sens artistique derrière tout ça. Tout, les performances, l'histoire, mais aussi la façon dont c'est fait, et maintenant, les électeurs des BAFTA récompensent cette excellence et cette qualité."

Le livre d'Eric Maria Remarque avait été publié en 1929 et l'auteur avait ensuite fui les nazis et avant de s'exiler aux Etats-Unis.

En 1930, la première adaptation du roman avait obtenu l'Oscar du meilleur film.

Felix Kammerer, acteur : "Nous avons beaucoup de réactions, de qui disent que cela fait peur quand on regarde les images qui viennent d'Ukraine et les images du film. C'est difficile de faire la différence.

Donc, je pense que ça nous montre, encore une fois, qu'en principe, il n'y a rien de changé. Sauf les noms ou les termes qu'on utilise.

Mais la façon dont on fait la guerre, c'est toujours la même chose. La même horreur et la même brutalité qu'il y a 100 ans."

Le palmarès des Bafta sera dévoilé le 19 févier et "A l'Ouest, rien de nouveau" peut espérer le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur.

"A l'ouest, rien de nouveau", un film d'Edward Berger avec Felix Kammerer, et c'est sur Netflix.