Camilla, de "briseuse de couple" à nouvelle reine consort

L'épouse du roi Charles III, Camilla, deviendra reine le 6 mai prochain. Retour sur son parcours au cœur de la monarchie britannique.

Lorsque les invitations au couronnement du roi de Grande-BretagneCharles III. ont été lancées début avril, une question brûlante pour les observateurs de la famille royale a finalement trouvé une réponse : après le couronnement, l'épouse de Charles, Camilla, sera officiellement connue sous le nom de "reine Camilla" au lieu de "reine consort".

C'était une transition attendue, mais des rumeurs suggéraient que cela se produirait plus tard dans le règne, certains experts royaux affirmant que le titre de "reine consort" aiderait à distinguer Camilla de feu la reine Elizabeth, décédée en septembre dernier. Les invitations ont mis fin aux spéculations, un peu plus d'un an après que la reine Elizabeth a donné son approbation publique pour que Camilla soit connue sous le nom de reine consort, par opposition à la princesse consort.

L'invitation officielle au couronnement du roi Charles et de la reine Camilla Buckingham Palace/AP

L'invitation au couronnement – ​​qui aura lieu à l'abbaye de Westminster à Londres, au même endroit que les funérailles de feu la reine – est pleine de références à la nature, représentant la campagne environnementale du nouveau roi. Le palais de Buckingham affirme que le design est un symbole de renaissance et de printemps et une célébration parfaite pour le début d'un nouveau règne royal pour le roi Charles III. et la reine Camilla.

Le roi Charles III et Camilla sur une photo officielle publiée par Buckingham Palace avant le couronnement Hugo Burnand/AP

Un nouveau portrait officiel du couronnement du couple a également été publié par le Palais en avril. Sur la photo, Charles et Camilla portaient du bleu royal, une couleur étroitement associée à la famille royale car elle dénote souvent l'autorité, la stabilité et la confiance. Le bleu était aussi la couleur préférée de la reine Elizabeth.

Le roi Charles était auparavant marié à feu la princesse Diana, décédée en 1997 à l'âge de 36 ans, et sa relation avec Camilla a été embourbée dans la controverse depuis ses débuts, mais cette année marque 18 ans de mariage pour le couple.

La désignation de Camilla en tant que reine est la dernière étape d'un retour remarquable pour l'ancienne maîtresse de Charles, qui, au fil des décennies, a perdu l'image de "briseuse de couple" et a été adoptée par le public britannique.

Alors que le couronnement du roi Charles III. approche à grands pas, Euronews Culture se penche sur le parcours de Camilla sous les projecteurs royaux. Voici tout ce que vous pourriez vouloir savoir sur la future reine de Grande-Bretagne.

Elle vient de d'un milieu privilégié, mais cela ne l'a pas empêchée de travailler

Camilla Rosemary Shand est née à Londres, le 17 juillet 1947 - sous le signe du Cancer, elle est du même signe du zodiaque que la princesse Diana - et a grandi entre la capitale anglaise et le comté méridional d'East Sussex.

Ses parents étaient le major Bruce Shand, officier de l'armée britannique devenu homme d'affaires, et l'honorable Rosalind Cubitt, qui était la fille de Roland Cubitt, 3ème baron Ashcombe. Camilla a une sœur cadette, Annabel Elliot, et avait un frère cadet, Mark Shand, un écrivain voyageur décédé en 2014.

La famille est fermement ancrée dans l'élite britannique et entretient des relations royales étroites depuis des siècles. Alice Keppel, l'une des arrière-grands-mères maternelles de Camilla, était une maîtresse de longue date du roi Édouard VII. depuis les années 1800.

Contrairement à certaines personnes issue de cette élite, Camilla avait plusieurs emplois avant son premier mariage, notamment en tant qu'assistante dans une entreprise de design d'intérieur, Colefax and Fowler. Imogen Taylor, une ancienne collègue, avait précédemment déclaré au Sunday Times, "elle a travaillé pour nous pendant un moment mais a été licenciée".

Elle était mariée auparavant et le roi Charles est le parrain de son fils

Camilla a rencontré son premier mari Andrew Parker Bowles, alors officier des gardes, à la fin des années 1960 et leurs fiançailles ont été annoncées dans le journal The Times en 1973. Ils se sont mariés le 4 juillet de cette année lors d'une cérémonie catholique romaine à Londres et l'événement a été considéré comme être le mariage de société de l'année, avec 800 invités des échelons supérieurs de la société présents. Ils comprenaient des membres de la famille royale, dont la sœur de Charles, Anne, et la mère et la sœur de la reine Elizabeth, Margaret.

Camilla avec son ancien mari Andrew Parker Bowles et le roi Charles lors du mariage de sa fille en 2006 Matt Dunham/AP2006

Camilla, qui a pris le nom de famille Parker Bowles, et son mari Andrew ont eu deux enfants - Tom (né en 1974) et Laura (née en 1978). Le roi Charles est, en fait, le parrain de Tom ainsi que son beau-père actuel.

Charles et Camilla se seraient rencontrés pour la première fois en 1970 lors d'un match de polo et se seraient brièvement revus avant de se séparer alors que le prince Charles de l'époque rejoignait la Royal Navy en 1971. Une amitié s'installe alors même que Camilla épouse Parker Bowles.

À l'époque, ils n'auraient pas été autorisés à se marier si Camilla avait divorcé d'Andrew, car cela était contraire aux règles royales. L'oncle de la reine Elizabeth, Edward VIII., a en fait abdiqué le trône en 1936 après avoir proposé à la mondaine et divorcée américaine Wallis Simpson, choisissant l'amour plutôt que son rôle de roi.

Gardant cela à l'esprit, le roi Charles III. a épousé Lady Diana Spencer en 1981, alors qu'elle venait d'avoir 20 ans et qu'il en avait 32. Camilla a assisté au mariage, qui reste l'un des événements les plus regardés de l'histoire de la télévision.

Après des débuts publics controversés, sa popularité ne cesse de croître

Camilla a divorcé d'Andrew Parker Bowles en 1995 et, après cette séparation et la séparation de Charles de Diana, les deux ont parfois assisté à des événements ensemble, à titre non officiel.

À partir de 1999, Charles et Camilla ont commencé à faire des apparitions publiques sur une base plus régulière et la relation a été rendue "officielle royale" lorsque Camilla a assisté à une fête d'anniversaire pour l'ancien roi Constantin II. de Grèce en 2000, la reine Elizabeth donnant un sceau apparent de l'approbation de la relation. Le défunt monarque a invité Camilla à ses célébrations du jubilé d'or en 2002 et, en 2005, elle a épousé Charles à Windsor.

Charles et Camilla photographiés après leur mariage civil en 2005 TIM OCKENDEN/2005 AFP

Le fils du prince Charles, William,et celui de Camilla, Tom, étaient les témoins lors de la cérémonie civile car aucun des parents du couple n'était présent.

Alors que la relation a été assez controversée, en particulier parmi les fans inconditionnels de Diana, Camilla a réussi à réhabiliter son image au fil des ans et les sondages britanniques ont fréquemment montré un soutien global au mariage. Cette année, The Independent a désigné Camilla comme la femme la plus influente de 2023 dans sa "Liste d'influence".

Elle aime les chiens, le jardinage et affirme qu'elle est terre-à-terre

Bien qu'elle soit née dans une famille de la classe supérieure, les amis de Camilla insistent qu'elle garde les pieds sur terre. Dans une rare interview dans le magazine Daily Mail's You, l'intéressée a expliqué: "j'ai tellement d'amis qui, si jamais j'ai même vaguement l'air d'être arrogant, qme diraient simplement: "Écoutez, ressaisissez-vous ! Ne soyez pas si pimbêche!'' On dit également qu'elle est plutôt désordonnée, avec un ancien colocataire révélant à Vanity Fair que sa chambre était souvent dans un état chaotique.

La famille royale est bien connue pour son amour des compagnons canins et tandis que le chien de prédilection de la reine Elizabeth était un corgi, Camilla est une fan de Jack Russell. Elle possède actuellement deux chiens adopté du chenil appelés Beth et Bluebell, les derniers ajouts aux animaux de compagnie de Buckingham Palace.

Camilla est également mécène de l'association caritative Medical Detection Dogs et a effectué une visite officielle en 2019 pour ouvrir une nouvelle installation pour les chiots intelligents et leurs entraîneurs. La semaine dernière, après la mort de Paul O'Grady, elle a rendu hommage au comédien britannique, après avoir été invitée dans son émission télévisée For the Love of Dogs, affirmant qu'ils s'étaient liés par leur amour pour la créature.

Camilla et son Jack Russell Beth dévoilent une plaque au Battersea Dogs Home à Londres en 2020 Steve Parsons/AP

Camilla, comme la plupart des membres de la famille royale, est une grande fan des activités de plein air comme l'équitation et la chasse et cite le jardinage comme l'une de ses principales passions. Elle assiste fréquemment au Chelsea Flower Show à Londres et a dit une fois aux journalistes lors d'un événement pour l'organisation caritative britannique Floral Angels : "je serais dehors dans mon jardin toute la journée, tous les jours si j'en avais le droit. J'aime me salir les mains".

Camilla inspectant des plantes au Chelsea Flower Show 2015 avec Charles et feu la reine Elizabeth Copyright The AP

La nouvelle reine a également un grand amour pour les bijoux, avec sa bague de fiançailles ornée d'un diamant taille émeraude de cinq carats et de trois baguettes de diamants. La bague appartenait autrefois à la reine mère, la grand-mère de Charles, et n'est pas le seul bijou d'importance historique appartenant à Camilla. Son diadème signature est le Greville Tiara, qui a également été transmis par la reine mère.

Camilla montre sa bague de fiançailles en 2005 avant son mariage avec Charles Copyright The AP

Lors du couronnement, Camilla a décidé de rompre avec la tradition des récentes épouses de reines en ne choisissant pas de faire fabriquer une nouvelle couronne spécialement pour l'occasion, Buckingham Palace citant "l'efficacité et la durabilité" comme raisons principales. Elle portera la couronne de la reine Mary, qui a été retirée de l'exposition à la tour de Londres, la maison des joyaux de la couronne, pour être réinitialisée avec des diamants de la collection personnelle de la reine Elizabeth. Le palais dit que la couronne reflétera le "style individuel" de Camilla. Il faudra cependant attendre le 6 mai pour voir exactement à quoi cela ressemble…