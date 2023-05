6 ans après son décès, Carrie Fisher, Princesse Leia dans Star Wars, honorée au Walk of Fame

La légendaire Carrie Fisher, qui a incarné la princesse Leia dans les années 70 et 80, va recevoir ce jeudi une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Mais la cérémonie fait l'objet d'une polémique...

Carrie Fisher va recevoir ce 4 mai une étoile sur le Walk of Fame situé à Hollywood. Un hommage à l'une des figures les plus aimées de la franchise Star Wars. L'événement a néanmoins suscité un drame familial...

Carrie Fisher - décédée en 2016 - rejoint Harrison Ford et Mark Hamill, deux autres acteurs de Star Wars.

Leurs étoiles sont toutes situées sur le bloc 6 800 d'Hollywood Boulevard, près de l'endroit où le film original a débuté en 1977.

Les fans ont longtemps fait campagne pour que la princesse Leia Organa reçoive une étoile sur le Walk of Fame. Suite à son décès, ce sera sa fille Billie Lourd qui l'acceptera au nom de sa mère.

L'événement a déjà suscité une certaine controverse, car Billie Lourd - que l'on a vue à l'écran dans des films comme Ticket to Paradise, Booksmart et la troisième trilogie des films Star Wars - s'est ouverte sur les raisons pour lesquelles elle a exclu les frères et sœurs de sa mère de l'événement Hollywood Walk of Fame.

Carrie Fisher et sa fille Billie Lourd. Images Getty

Dans une déclaration reçue par The Hollywood Reporter, elle a confirmé qu'elle n'avait pas invité son oncle et ses tantes Todd, Joely et Tricia Leigh Fisher à la cérémonie et qu'ils savaient pourquoi.

"Quelques jours après la mort de ma mère, son frère et sa sœur ont choisi de faire leur deuil publiquement et de capitaliser sur la mort de ma mère, en donnant de nombreuses interviews et en vendant des livres individuels pour beaucoup d'argent, avec pour sujet la mort de ma mère et de ma grand-mère. J'ai appris qu'ils avaient fait cela par la presse. Ils ne m'ont jamais consultée et n'ont jamais réfléchi à l'impact que cela aurait sur notre relation", peut-on lire dans la déclaration de Mme Lourd.

"Bien que je reconnaisse qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, leurs actions m'ont fait beaucoup de mal au moment le plus difficile de ma vie. J'ai choisi et je choisis toujours de faire face à sa perte d'une manière très différente".

Le frère de Carrie Fisher, Todd Fisher, a déclaré au média spécialisé TMZ : "C'est déchirant et choquant pour moi d'avoir été intentionnellement empêché d'assister à cet événement important pour l'héritage de ma sœur, Carrie".

Les sœurs de Carrie Fisher, Joely et Tricia Leigh Fisher, ont publié une déclaration commune postée sur l'Instagram de Joely qui confirme qu'elles n'ont pas non plus été invitées à assister à l'événement : "Pour une raison bizarre et malavisée, notre nièce a choisi de ne pas nous inclure dans cet important moment pour la carrière de notre sœur. Carrie aurait certainement voulu que ses frères et sœurs soient présents à cette occasion. Le fait que son seul frère et ses deux sœurs aient été intentionnellement et délibérément exclus est profondément choquant".

Dans sa déclaration envoyée à Hollywood Reporter Billie Lourd conclut : "Pour être clair - il n'y a pas de querelle. Nous n'avons aucune relation. C'était une décision consciente de ma part de rompre un cycle avec un mode de vie dont je ne veux pas faire partie, ni pour moi ni pour mes enfants. Les personnes qui ont connu et aimé ma mère chez Disney et Lucasfilm ont rendu possible la création de cette étoile sur le Hollywood Walk of Fame en hommage à son héritage. Ce moment est celui de Carrie Fisher, de tout ce qu'elle a accompli et de ce qu'elle a représenté pour le monde. Je vais me concentrer sur cela".