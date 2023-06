Sport : tout savoir sur le padel, discipline en pleine ascension

Le padel, sport de raquette né au Mexique, a conquis les amateurs de sport du monde entier. Voici pourquoi.

Le padel est une discipline de raquette en double qui combine des éléments de tennis et de squash, et qui se joue sur un court réduit avec des murs en verre et un filet plus bas.

Ces dernières années, sa popularité a explosé, c'est le sport de raquette qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Des sportifs encore en activité ou retraités comme David Beckham, Roger Federer, Rafael Nadal, Sylvain Wiltord ou encore Neymar ont tous sauté dans le train du padel. Même Jürgen Klopp, le manager allemand de l'équipe de football de Liverpool, n'a pu résister et a fait installer un court au centre d'entraînement du club.

Un match de padel le 10 octobre 2017 à Bois d'Arcy près de Paris. AFP

D'où vient le padel ?

Le padel est né sous le soleil d'Acapulco, au Mexique, à la fin des années 1960, grâce à Enrique Corcuera, un homme passionné de tennis qui ne disposait pas de l'espace nécessaire pour construire un véritable court sur sa propriété.

Déterminé à pratiquer ce sport, il a eu l'idée de construire un court plus petit, entouré de murs pour garder la balle en jeu.

Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, un ami espagnol, est instantanément captivé par cette invention après quelques coups de raquette sur ce nouveau terrain.

Il prend l'initiative de créer deux premiers terrains de padel dans un club de tennis à Marbella, en Espagne, en 1974.

Le padel gagne ensuite rapidement en popularité en Espagne et dans d'autres pays hispanophones, comme l'Argentine et l'Uruguay.

Au cours de la dernière décennie, le padel a connu une expansion florissante à l'échelle mondiale, sa popularité montant en flèche dans plusieurs autres pays européens, dont la Suède, la France, l'Italie et, plus récemment, le Royaume-Uni.

Un homme jouant au padel sur un terrain intérieur en gazon. Canva

Quelles sont les règles du padel ?

Le padel est un jeu de double, qui se pratique donc à quatre joueurs sur un terrain qui est environ 25 à 30 % plus petit qu'un terrain de tennis.

La discipline suit en partie les règles du tennis.

Au service, la balle doit rebondir sur le sol et être frappée sous le bras, en dessous de la hauteur des hanches.

Les parois en verre sont considérées comme des éléments de jeu, ce qui permet aux joueurs de les utiliser de manière stratégique. Par exemple, "on peut frapper la balle contre sa propre vitre pour passer de l'autre côté du filet", explique Sandy Farquharson, fondateur de The Padel School.

Après le service, la balle doit rebondir une fois du côté de la réception avant d'être renvoyée.

Les scores du padel sont en grande partie les mêmes que ceux du tennis. Toutefois, dans le circuit professionnel, un "Punto de Oro" peut être utilisé lorsque le score est de 40-40, pour déterminer plus rapidement le gain du jeu.

Raquettes et balles de pickelball. Canva

Padel ou pickleball ?

Bien qu'il s'agisse dans les deux cas d'une version réduite du tennis, le pickelball et le padel présentent des différences notables.

Le pickleball, populaire aux États-Unis, se joue sur un terrain plus petit, sans parois en verre, avec une balle en plastique, ce qui crée une expérience de jeu unique, différente de celle du padel.

"Bien que le pickleball soit très différent du padel, les raisons de sa popularité sont les mêmes, explique Sandy Farquharson. Il est facile de commencer à jouer, c'est sociable, parce qu'on peut jouer en simple ou en double, et on est assez proche les uns des autres".

Courts couverts du Padel-In à Doha, au Qatar, le 19 juin 2022. AFP

Pourquoi le padel est-il devenu l'un des sports dont la croissance est la plus rapide au monde ?

Sandy Farquharson attribue l'augmentation significative de la popularité de ce sport à plusieurs facteurs clés.

Tout d'abord, il souligne que l'un des principaux moteurs de sa croissance rapide est sa facilité d'apprentissage.

"Vous pouvez jouer avec trois autres amis, vous amuser et il n'y a pas de barrières techniques à l'entrée, comme le service au tennis. Avec le padel, vous pouvez immédiatement prendre du plaisir, même si les niveaux entre les joueurs ne sont pas tous les mêmes", explique-t-il.

Il souligne également que le jeu est compatible avec les joueurs qui recherchent une activité de longue durée, attirant ceux qui sont prêts à investir du temps et des efforts pour vraiment maîtriser les subtilités du sport.

"En tant qu'ancien joueur de tennis et en tant que joueur de padel depuis dix ans, je peux relever le défi d'un jeu tactique vraiment stimulant."

Un autre catalyseur essentiel de l'expansion du padel réside dans l'adhésion massive de célèbres sportifs et anciens sportifs.

Comme le promet Sandy Farquharson, "si vous n'appréciez pas votre première expérience au padel, vous serez la première personne que je rencontre à ressentir cela".