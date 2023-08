Le festival Wacken Open Air, privé de 40% de son public en raison des intempéries

Par Euronews avec AFP

Noyé sous un déluge de pluie, le Wacken Open Air a débuté ce mercredi en Allemagne amputé de 40% de ses spectateurs. Les intempéries ont en effet contraint les organisateurs à limiter les entrées à 50 000 alors que 85 000 billets ont été vendus.

Un festival vraiment infernal. Pluies sans fin, sols recouverts de boue : des conditions météorologiques très mauvaises pèsent sur l'ouverture du plus grand festival de metal du monde à Wacken, qui a débuté ce mercredi 2 août 2023 dans le nord de l'Allemagne.

50 000 personnes attendues ce premier jour, soit à peine 60% de la fréquentation des années précédentes. Mais les plus courageux ont quand même fait le déplacement.

"L'ambiance est peut-être un peu boueuse, mais en général je dirais quand même relativement bonne. Alors, on en profite au maximum" s'enthousiasme Daniel, un festivalier. Sa voisine, Janika, ajoute : "au moment où nous nous installions, la nouvelle est tombée qu'aucune voiture n'était plus autorisée à arriver ici. Et nous nous sommes dit, oh mon dieu, quelle chance avons-nous d'avoir étaient encore en mesure d'accéder au site maintenant."

Il n'est pas rare que la pluie s'invite à Wacken, mais la situation est décrite comme "exceptionnelle" par les organisateurs. Ceux-ci précisent que les décisions sont prises "heure par heure". Car les pluies persistantes ont transformé les 405 hectares de champs et pâturages en gigantesque mare de boue.

Prévu sur quatre jours, jusqu'au samedi 5 août, le festival en plein air, connu sous le nom de Wacken Open Air, a prévu d'accueillir 150 groupes sur huit scènes différentes, avec comme têtes d'affiches la légende britannique Iron Maiden, le groupe américain de thrash metal Megadeth ou le groupe de punk Dropkick Murphys.