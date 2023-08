Une nouvelle analyse de l'ADN d'Ötzi, l'homme des glaces et plus ancienne momie humaine jamais découverte en Europe, révèle de nouveaux détails fascinants sur son apparence réelle. Avertissement : la vidéo ci-dessus contient des images graphiques.

Des décennies après la découverte d'Ötzi, l'homme des glaces découvert dans les Alpes italiennes par des randonneurs en 1991, des scientifiques se sont replongés dans son ADN pour dresser un portrait plus précis de l'ancien chasseur.

Un génome ancien récemment affiné, extrait de l'os de la hanche d'Ötzi, offre une nouvelle perspective sur son apparence réelle.

Contrairement aux représentations conventionnelles de l'homme aux cheveux longs et ébouriffés et à la peau pâle, la nouvelle analyse suggère qu'il avait probablement très peu de cheveux sur la tête, des yeux sombres et une peau beaucoup plus foncée qu'on ne le pensait auparavant.

L'étude montre également qu'Ötzi descendait principalement d'agriculteurs de l'actuelle Turquie.

Qui était Ötzi l'homme des glaces ?

Un mémorial se dresse sur le site où "Oetzi l'homme des glaces" a été découvert dans les Alpes italiennes. Credit: AP Photo

En septembre 1991, des randonneurs allemands qui se trouvaient dans les Alpes de l'Ötztal, une vallée italienne proche de la frontière autrichienne, ont fait une découverte : un cadavre gelé, prisonnier de la glace.

La dépouille appartenait à un homme mort environ 5 400 ans plus tôt, victime d'une flèche dans le dos.

À côté du corps, on a découvert des restes de vêtements et d'équipement, dont une hache en cuivre, un arc long et un chapeau en peau d'ours.

Surnommé Ötzi, du nom de la vallée où il a été trouvé, la découverte de l'homme des glaces a captivé l'imagination du monde entier, fournissant des informations sans précédent sur les anciennes civilisations européennes et offrant aux scientifiques un accès inégalé au passé.

L'énigme entourant sa mort violente, son identité et les circonstances de sa présence sur un col de montagne a suscité des intrigues qui dépassent largement le cadre de l'archéologie.

Depuis 1998, le musée d'archéologie du Tyrol du Sud, à Bolzano, en Italie, conserve son corps dans une cellule frigorifique spéciale.

Quelle est l'importance de ces nouvelles découvertes ?

Statue représentant Otzi, l'homme des glaces, exposée au musée archéologique de Bolzano Credit: AFP

Une première version du génome d'Ötzi a été publiée en 2012. Mais la recherche sur l'ADN ancien ayant progressé depuis, les scientifiques ont décidé de réexaminer les gènes de l'homme des glaces, explique l'auteur de l'étude, Johannes Krause, généticien à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive (Allemagne).

La mise à jour du génome "permet de mieux comprendre l'histoire de cette momie", a déclaré Andreas Keller, de l'université allemande de la Sarre, qui a travaillé sur la première version mais n'a pas participé à la dernière étude.

D'après le nouveau génome, l'apparence d'Ötzi au moment de sa mort, vers l'âge de 45 ans, ressemblait beaucoup à celle de la momie aujourd'hui.

"Il est sombre et n'a pas beaucoup de cheveux", a déclaré l'auteur de l'étude, Albert Zink, directeur de l'Institut d'études sur les momies à Eurac Research, en Italie.

Reconstruction de l'apparence d'Ötzi par un artiste, sur la base des nouvelles découvertes Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

" Les scientifiques pensaient auparavant que l'homme des glaces était plus clair de peau et plus poilu dans la vie, mais que son corps momifié avait changé au fil du temps. Son ascendance suggère qu'il vivait au sein d'une population isolée dans les Alpes ", a déclaré Albert Zink.

La plupart des Européens d'aujourd'hui possèdent un mélange de gènes provenant de trois groupes : les agriculteurs d'Anatolie, les chasseurs-cueilleurs de l'ouest et les éleveurs de l'est. Or, 92 % des ancêtres d'Ötzi provenaient uniquement des agriculteurs d'Anatolie, sans aucun mélange avec les autres groupes.

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir où se trouve Ötzi l'homme des glaces.