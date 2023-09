Fin de la route pour les breaks Volvo : retour sur les modèles emblématiques

Depuis la sortie du premier modèle du constructeur suédois en 1953, plus de six millions de breaks Volvo ont été vendus.

Le constructeur automobile suédois Volvo a récemment annoncé sa décision d'arrêter la production de ses breaks au Royaume-Uni, pour se consacrer exclusivement à la fabrication de SUV et de véhicules électriques.

Le concept du break a été popularisé dans les années 1950 et 1960, lorsque les familles avaient besoin de véhicules pouvant transporter à la fois des passagers et des bagages.

Il y a 70 ans, Volvo a pénétré ce marché en lançant la Volvo Duett, basée sur un châssis de camion et conçue pour être polyvalente.

Elle combinait un compartiment arrière spacieux et une cabine pour les passagers, ce qui lui permettait de s'acquitter de diverses tâches.

Par la suite, le break de Volvo a connu une série d'évolutions, donnant naissance à une gamme variée de modèles étonnants, dont le très apprécié Volvo 145, pionnier d'un concept de break plus sophistiqué et plus spacieux, et l'emblématique Volvo 850, qui a fait ses débuts en compétition en 1994 dans l'arène du BTCC (British Touring Car Championship).

Voici une galerie de photos illustrant l'évolution des breaks les plus emblématiques de la marque au fil des ans.

Volvo PV 445 Duett - 1953

Volvo PV 445 Duett Credit: Volvo Media

Volvo P210 Duett - 1960

Volvo P210 Duett Credit: Volvo Media

Volvo P220 Amazon Estate - 1962

Volvo P220 Amazon Estate Credit: Volvo Media

Volvo 145 - 1967

Volvo 145 Credit: Volvo Media

Volvo 1800 ES - 1971

Volvo 1800 ES Credit: Volvo Media

Volvo 245 - 1975

Volvo 245 Credit: Volvo Media

Volvo VCC -1980

Volvo VCC Credit: Volvo Media

Volvo LCP Concept - 1983

Volvo LCP Concept Credit: Volvo Media

Volvo 760 break - 1985

Volvo 760 Estate Credit: Volvo Media

Volvo 940/960 - 1990

Volvo 940/960 Credit: Volvo Media

Volvo 850 break - 1993

Volvo 850 Estate Credit: Volvo Media

Volvo 850 BTCC - 1994

850 Estate Credit: Volvo Media

Volvo V50 - 2003

Volvo V50 Credit: Volvo Media

Volvo XC70 Surf Rescue Concept - 2007

Volvo XC70 Surf Rescue Concept Credit: Volvo Media

Volvo V60 hybride rechargeable - 2013

Volvo V60 Plug-in Hybrid Credit: Volvo Media

Volvo V90 - 2016

Volvo V90 Credit: Volvo Media

Sous la houlette du conglomérat chinois Geely, le constructeur suédois est en train de recalibrer stratégiquement son approche du marché européen, en particulier dans le domaine des breaks.

À l'heure actuelle, les breaks et les berlines représentent moins de 10 % de ses ventes au Royaume-Uni, alors que ses SUV électriques, tels que les XC40 Recharge et C40 Recharge, sont de plus en plus prisés par les clients.

L'évolution du marché explique l'arrêt de la production de breaks au Royaume-Uni. Et même si Volvo continuera à produire des breaks ailleurs, il est fort probable que cette décision finira par servir de modèle au niveau mondial.

Dans un paysage automobile où certaines nations de l'UE sont sur le point d'interdire la fabrication de véhicules à moteur à essence et diesel d'ici six ans, l'éthique de Volvo est en train de changer radicalement.

L'entreprise s'est fixé l'objectif ambitieux de devenir un constructeur de voitures entièrement électriques d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2040.

Pour ce faire, elle s'apprête à inaugurer une usine ultramoderne et écologiquement neutre en Slovaquie, qui produira exclusivement des véhicules électriques.

Jim Rowan, directeur général de Volvo Cars, explique cette orientation stratégique en déclarant : "Notre objectif est clairement de devenir une marque de mobilité purement électrique d'ici à 2030. L'expansion en Europe, notre plus grande région de vente, est cruciale pour notre passage à l'électrification et la poursuite de notre croissance. Je suis très heureux d'étendre la production de Volvo Cars à la Slovaquie et je me réjouis d'accueillir de nouveaux collègues et partenaires pour le voyage à venir."