Retour en arrière : comment la naissance du supermarché a défini la culture du 20e siècle

L'un des moments les plus décisifs dans la définition de la culture du 20e siècle remonte au 6 septembre 1916, aux États-Unis, avec la naissance du supermarché.

Vous pouvez rire, mais peu d'endroits ont autant défini l'image du monde moderne naissant. Fondé ce jour-là, le premier supermarché Piggly Wiggly était situé à Memphis, dans le Tennessee.

Jusqu'alors, les clients se rendaient dans les épiceries avec une liste des articles qu'ils désiraient, et un employé se chargeait de rassembler ce qu'ils voulaient pour eux.

Afin de réduire les coûts de personnel, le fondateur de Piggly Wiggly, Clarence Saunders, a alors laissé les clients, à choisir eux-mêmes les articles qu'ils voulaient. Ce qui a fait de Piggly Wiggly, le premier supermarché.

Clarence Saunders dépose le brevet d'un magasin à libre-service en 1917, et son idée fait florès. Il franchise Piggly Wiggly et compte 2 660 magasins, à travers les États-Unis, à son apogée, en 1932. Piggly Wiggly continue d'innover, devenant le premier à introduire des chariots de supermarché, en 1937.

Les innovations de Piggly Wiggly en matière d'expérience d'achat ont fini par définir le shopping au XXe siècle et aujourd'hui. Le passage du XXe siècle à la modernité a été marqué par un désir croissant d'individualité.

Avec le développement du féminisme, le mouvement des droits civiques et les swinging 60s, c'est l'expérience du shopping pour l'individu émancipé. La seconde moitié du XXe siècle aux États-Unis a également été marquée par l'opulence. Car où trouver cette opulence ailleurs que dans les allées interminables d'un supermarché ?

Il s'agit là d'une tendance qui a été remarquée par de nombreux artistes. Voici quelques-uns de nos exemples préférés de supermarchés dans la culture contemporaine.

Concombre

Chaque épisode de la phénoménale série télévisée "Cucumber" de Russell T Davies, auteur de "It's A Sin" et de "Doctor Who", commençait par une scène dans un supermarché. Dans le cadre de son excellent spectacle en trois parties, "Cucumber", "Banana" et "Tofu", Russell T Davies s'est interrogé sur de nombreux aspects de la vie homosexuelle, dans la Grande-Bretagne moderne.

Pour le spectacle principal "Cucumber", il a utilisé le supermarché comme moyen de contrôle du personnage principal Henry. "Les moments calmes et mesurés où l'on apprend à connaître Henry" sont l'idée de Davies pour le supermarché Davies comprend que c'est dans ce lieu quotidien, mais néanmoins essentiel, que nous sommes le plus humains dans la vie de tous les jours.

C'est un spectacle époustouflant lorsqu'il ne se déroule pas dans un supermarché.

Bruit blanc

Les supermarchés occupent une place importante dans l'adaptation par Noah Baumbach, en 2022, de l'imposant roman de Don DeLillo, White Noise. Qu'il s'agisse du professeur d'études hitlériennes Jack Gladney (Adam Driver) discutant de la vie moderne avec le professeur d'études sur Elvis Murray Sisking (Don Cheadle) ou de l'amusante scène finale, un numéro de danse au son d'un LCD Soundsystem, Noah Baumbach sait que, le cadre d'un supermarché a quelque chose de caractéristique de la terreur existentielle des années 80.

Pleine d'anxiété, notre culture consumériste se définit par ce qu'elle peut acheter, suggère Don DeLillo. Ce rêve postmoderne d'un film est un peu aléatoire, mais certains de ses meilleurs moments surviennent lorsque le cynisme noir et comique est mis en évidence, comme les produits dans les allées de votre magasin préféré.

La femme du dépanneur

Le roman de 2016 de l'écrivaine japonaise Sayaka Murata est l'un des romans les plus uniques que vous puissiez lire. Basé sur les propres expériences de Sayaka Murata dans un magasin de proximité, le livre suit Keiko Furukura, une femme de 36 ans qui ne semble pas avoir d'autre ambition que de passer ses journées à travailler dans un magasin local.

Keiko rencontre un homme qui n'a pas non plus beaucoup d'ambition et, ensemble, ils trouvent un moyen d'exister dans notre monde particulier, en évitant les pressions de la vie moderne. C'est un regard fascinant sur quelqu'un qui rejette les exigences sociales tout en travaillant à l'intérieur même de l'une des caractéristiques de la modernité.