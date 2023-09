Un adolescent arrêté en Angleterre pour l'abattage d'un arbre célèbre

L'un des arbres les plus photographiés du Royaume-Uni a été "délibérément abattu" dans un acte apparent de vandalisme.

Un adolescent de 16 ans a été arrêté pour avoir prétendument abattu le sycomore situé à côté du mur d'Hadrien, site historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, construit il y a 1 900 ans pour protéger la frontière la plus au nord-ouest de l'Empire romain.

Le sycomore, situé dans le parc national du Northumberland, dans le nord de l'Angleterre, existe depuis environ 300 ans et est l'arbre le plus photographié du Royaume-Uni. Il a été rendu célèbre par le film de Kevin Costner, Robin des Bois : le prince des voleurs, sorti en 1991.

Les autorités ont déclaré qu'il avait été "délibérément abattu" dans un "acte de vandalisme".

L'autorité du parc national du Northumberland a confirmé que le célèbre arbre avait été abattu dans la nuit du jeudi 28 septembre.

"Nous travaillons avec les agences et les partenaires concernés par ce monument emblématique du Nord-Est et nous communiquerons plus de détails dès que nous en aurons connaissance", a affirmé l'autorité du parc.

Le superintendant Kevin Waring, de la police de Northumbria, a affirmé "qu'il s'agit d'un monument de renommée mondiale et les événements d'aujourd'hui ont provoqué un choc, une tristesse et une colère considérables au sein de la communauté locale et au-delà. Étant donné que notre enquête n'en est qu'à ses débuts, nous gardons l'esprit ouvert".

Le National Trust, propriétaire du terrain, s'est dit "choqué et attristé" par l'abattage de l'arbre, qui a été élu "Arbre anglais de l'année" en 2016 dans le cadre des prix décernés par le Woodland Trust.

Vue générale des étoiles au-dessus de Sycamore Gap, avant la pluie de météores des Perséides au-dessus du mur d'Hadrien - 13 août 2015 Scott Heppell/AP

Andrew Poad, directeur général du National Trust, a déclaré qu'il ne comprenait pas qui aurait pu avoir des raisons d'abattre l'arbre : "il fait partie de l'ADN de cette région, c'est ce qui me pose problème. Je ne vois pas la logique de ce qui s'est passé".

Le National Trust a déclaré qu'il allait collecter des graines et prélever des boutures sur l'arbre. Andrew Poad ajoute: "c'est un sycomore, donc la souche pourrait essayer de repousser, mais bien sûr ce ne sera pas la même chose".